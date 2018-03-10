Глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков констатирует, что сегодня фигура Михаила Саакашвили является второстепенной по сравнению с общими протестными настроениями, нарастающими в Украине.
Власть обвалила экономику и разругалась с соседями, а отсутствие государственного прагматизма в политике привело к тому, что на нашу позицию никто даже свысока не смотрит, уверен политолог Сергей Быков.
Законопроект полностью проваливает "Минск" и возможность политико-дипломатического завершения конфликта, разрушает Нормандский формат и может спровоцировать эскалацию в Донбассе, считает политэксперт Сергей Быков.
В новом избирательном законодательстве стоило предусмотреть создание 450 территориальных избирательных округов, тогда оно бы больше соответствовало европейской практике. Об этом в эфире "ГС" заявил Сергей Быков.
Украине необходимо обеспечить возможность баллотироваться в парламент партиям, которые имеют фракции не менее чем в двух облсоветах, а в облсовет - при наличии фракций не менее чем в двух районных советах, отмечает Сергей Быков.
В нынешних условиях стратегические документы, утверждающиеся Постановлениями Кабмина, являются документами политическими, которые нет надобности исполнять: к такому выводу приходит политэксперт Сергей Быков.
По мнению политолога Сергея Быкова, Украине не нужно плодить армию юристов с экономистами, которые со своими красными дипломами пойдут торговать трусами на рынке, или вовсе будут до 30 лет на содержании у родителей.
Один из ключевых экономических вопросов, которые обсуждали Порошенко и Лукашенко, это заинтересованность Беларуси в использовании украинских рек, в частности Днепра, для транспортировки товаров, отметил политический эксперт Сергей Быков.
Политический эксперт Сергей Быков заявил в эфире "ГС", что представителей Украины не пригласили на переговоры в рамках саммита G20, чтобы была возможность без накала страстей понять позиции России, Германии и Франции по Донбассу.
Политические эксперты называют разные причины того, что регламентный комитет парламента признал законными и обоснованными представления ГПУ на Борислава Розенблата — от антисемитизма до отсталости законодательства.
Власть Януковича установила непомерную "ренту" на крупный и средний бизнес, а власть Порошенко немного снизила уровень "ренты" для бизнеса, но распространила "ренту" на все население, подчеркивает политэксперт Сергей Быков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Власть обвалила экономику и разругалась с соседями, а отсутствие государственного прагматизма в политике привело к тому, что на нашу позицию никто даже свысока не смотрит, уверен политолог Сергей Быков.
Глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков констатирует, что сегодня фигура Михаила Саакашвили является второстепенной по сравнению с общими протестными настроениями, нарастающими в Украине.