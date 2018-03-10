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    Сергей Быков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Что ждет Саакашвили в Украине? Мнение эксперта
    08:53 22.02.2018
    313Зачистка палаточного городка под Радой
    Глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков констатирует, что сегодня фигура Михаила Саакашвили является второстепенной по сравнению с общими протестными настроениями, нарастающими в Украине.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: с Украиной в мире уже никто не считается
    11:20 08.02.2018
    2250Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Власть обвалила экономику и разругалась с соседями, а отсутствие государственного прагматизма в политике привело к тому, что на нашу позицию никто даже свысока не смотрит, уверен политолог Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Быков: "Нацдружины" - попытка власти приручить праворадикалов
    17:34 05.02.2018
    654Радикальный экстремизм охватил Украину
    "Нацдружинников" будут направлять на выполнение любых задач без объяснения причин, считает глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.
    Виктор Шокин
    Тренд дня: "сукин сын" Шокин и другие звери
    13:52 25.01.2018
    1570
    Политические аналитики и блоггеры прокомментировали заявления бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, как он повлиял на увольнение Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: закон о реинтеграции принесет массу проблем Украине
    17:43 18.01.2018
    2761Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Законопроект полностью проваливает "Минск" и возможность политико-дипломатического завершения конфликта, разрушает Нормандский формат и может спровоцировать эскалацию в Донбассе, считает политэксперт Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Вся правда о работе и нагрузке депутата
    13:20 20.12.2017
    395Политический кризис: страна в тупике
    Последняя пленарная неделя в Раде будет формальной из-за высокой неявки народных избранников, отметил политический эксперт.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: заявления Путина, шесть главных выводов
    14:54 15.12.2017
    2753Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Украинский вопрос — не главный приоритет президента РФ Владимира Путина во внешней политике, а вопрос причастности Крыма закрыт полностью, считает политэксперт Сергей Быков.
    Киевский марш за импичмент Порошенко, организованный Саакашвили 3 декабря 2017
    Тренд дня: страну захватили "панамская шайка" и "зоократы"
    13:17 13.12.2017
    1583Политический кризис: страна в тупике
    Политические эксперты, блоггеры и аналитики прокомментировали нынешние условия жизни украинцев — от популистских предложений властей по средней зарплате до плачевных результатов медреформы.
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Эксперт: Парубий "списал" Избирательный кодекс с закона России
    01:14 12.11.2017
    130
    В новом избирательном законодательстве стоило предусмотреть создание 450 территориальных избирательных округов, тогда оно бы больше соответствовало европейской практике. Об этом в эфире "ГС" заявил Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: пропорциональная избирательная система – выход для Украины
    07:45 24.10.2017
    253Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Украине необходимо обеспечить возможность баллотироваться в парламент партиям, которые имеют фракции не менее чем в двух облсоветах, а в облсовет - при наличии фракций не менее чем в двух районных советах, отмечает Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Эксперт о назначении главы НБУ: лояльность президенту - главный фактор
    06:12 01.10.2017
    324Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    В эфире радиостанции Голос столицы политический эксперт Сергей Быков заявил, что Лавренчук не станет главой Нацбанка из-за определенных политических позиций внутри коалиции.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: стратегические документы Кабмина... на каждом столбе
    19:44 05.09.2017
    409Горячая осень 2017: новый политсезон
    В нынешних условиях стратегические документы, утверждающиеся Постановлениями Кабмина, являются документами политическими, которые нет надобности исполнять: к такому выводу приходит политэксперт Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Быков: Гройсман сказал вам правду
    09:15 04.09.2017
    2187
    По мнению политолога Сергея Быкова, Украине не нужно плодить армию юристов с экономистами, которые со своими красными дипломами пойдут торговать трусами на рынке, или вовсе будут до 30 лет на содержании у родителей.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Cергей Быков о значении продажи акций "Донецкоблэнерго"
    14:22 17.08.2017
    289
    Состоялась продажа 25% акций "Донецкоблэнерго", и это означает, что Украина сдвинулась с мертвой точки в вопросе обязательства перед МВФ, уверен политолог Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: ТВ еще долго останется главным источником информации украинцев
    19:35 01.08.2017
    191
    В Украине интернетом пользуются 49% населения (21,8 млн пользователей) – меньший процент населения пользуется интернетом в Молдове, Албании и Грузии, отмечает политэксперт Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: Беларусь хочет использовать реки Украины
    11:11 24.07.2017
    733Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Один из ключевых экономических вопросов, которые обсуждали Порошенко и Лукашенко, это заинтересованность Беларуси в использовании украинских рек, в частности Днепра, для транспортировки товаров, отметил политический эксперт Сергей Быков.
    Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    Саммит G20: "нормандский" завтрак прошел без Украины - эксперт
    17:33 09.07.2017
    1712Протестный Гамбург: итоги саммита G20
    Политический эксперт Сергей Быков заявил в эфире "ГС", что представителей Украины не пригласили на переговоры в рамках саммита G20, чтобы была возможность без накала страстей понять позиции России, Германии и Франции по Донбассу.
    Верховная Рада Украины
    Неприкосновенность и глубинная отсталость украинского законодательства
    11:13 09.07.2017
    413Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Политические эксперты называют разные причины того, что регламентный комитет парламента признал законными и обоснованными представления ГПУ на Борислава Розенблата — от антисемитизма до отсталости законодательства.
    Автомобильный номер с иностранной регистрацией
    Быков: мифы об авто с европейской регистрацией и вранье власти
    08:21 06.06.2017
    2147
    Власть Януковича установила непомерную "ренту" на крупный и средний бизнес, а власть Порошенко немного снизила уровень "ренты" для бизнеса, но распространила "ренту" на все население, подчеркивает политэксперт Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Драка в Киевсовете. Радикалы уже привыкли всего достигать силой - эксперт
    08:54 02.06.2017
    923Радикальный экстремизм охватил Украину
    Политический эксперт Сергей Быков заявил в эфире "ГС", что в европейских странах, в отличие от Украины, силовые акции получают должный отпор со стороны центральной власти.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    19:15 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: с Украиной в мире уже никто не считается
    11:20 08.02.2018
    2250
    Власть обвалила экономику и разругалась с соседями, а отсутствие государственного прагматизма в политике привело к тому, что на нашу позицию никто даже свысока не смотрит, уверен политолог Сергей Быков.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Что ждет Саакашвили в Украине? Мнение эксперта
    08:53 22.02.2018
    313
    Глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков констатирует, что сегодня фигура Михаила Саакашвили является второстепенной по сравнению с общими протестными настроениями, нарастающими в Украине.
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