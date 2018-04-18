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    Точка зрения

    Быков: Аваков сделал заявку на новый политический проект

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (173)

    (обновлено: )33903
    Глава МВД Арсен Аваков пытается увеличить собственную политическую ликвидность, в своих заявлениях выходя далеко за пределы зоны своей ответственности, уверен политэксперт Сергей Быков.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил вводить миротворцев на территорию Донбасса поэтапно. В большом интервью для "Украинской правды" министр рассказал о своем плане – "тактике мелких шагов, которым аплодируют все". 

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
    Коломойский и выборы. Тимошенко, Аваков или...

    "Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", – заявил Аваков.

    По мнению политического эксперта Сергея Быкова, Аваков явно пытается повысить собственную политическую ликвидность – "за две недели он дал два широких интервью, сначала Лиге, а теперь УП".

    В этих интервью, особенно во втором, он выходит далеко за пределы зоны ответственности МВД, отмечает эксперт на своей странице в Facebook.

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    "Это может говорить о далеко идущих планах Арсена Борисовича:

    1) Авакову необходимо поднять уровень персональной ликвидности, чтобы иметь больший вес при переговорах с потенциальными политическими партерами.

    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    УНИАН
    Аваков: все дальше от Порошенко, все ближе к большой политике

    2) Аваков стремится занять место во главе правительственного стола после президентских выборов. Для этого также необходимо поднятие собственной ликвидности.

    3) Аваков поднимает публичную ликвидность с целью показать несговорчивым мажоритарщикам, на кого нужно ориентироваться", – перечислил Быков. 

    С высокой долей вероятности можно говорить о комплексе планов, описанных выше, добавляет эксперт.

    "Весьма резонно, что при переговорах с потенциальными партнерами, Авакову нужно положить на стол не только нацдружины, но и список политических групп, управляемых им. Это весьма нужные аргументы в переговорах по формированию нового политико-маркетингового проекта, который пойдет на президентские выборы (не обязательно во главе с Аваковым), а далее и на парламентские", – прогнозирует политэксперт. 

    Facebook Сергея Быкова
    Комментарий Сергея Быкова об Арсене Авакове
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