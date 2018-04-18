Быков: Аваков сделал заявку на новый политический проект

РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил вводить миротворцев на территорию Донбасса поэтапно. В большом интервью для "Украинской правды" министр рассказал о своем плане – "тактике мелких шагов, которым аплодируют все".

"Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", – заявил Аваков.

По мнению политического эксперта Сергея Быкова, Аваков явно пытается повысить собственную политическую ликвидность – "за две недели он дал два широких интервью, сначала Лиге, а теперь УП".

В этих интервью, особенно во втором, он выходит далеко за пределы зоны ответственности МВД, отмечает эксперт на своей странице в Facebook.

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"Это может говорить о далеко идущих планах Арсена Борисовича:

1) Авакову необходимо поднять уровень персональной ликвидности, чтобы иметь больший вес при переговорах с потенциальными политическими партерами.

2) Аваков стремится занять место во главе правительственного стола после президентских выборов. Для этого также необходимо поднятие собственной ликвидности.

3) Аваков поднимает публичную ликвидность с целью показать несговорчивым мажоритарщикам, на кого нужно ориентироваться", – перечислил Быков.

С высокой долей вероятности можно говорить о комплексе планов, описанных выше, добавляет эксперт.

"Весьма резонно, что при переговорах с потенциальными партнерами, Авакову нужно положить на стол не только нацдружины, но и список политических групп, управляемых им. Это весьма нужные аргументы в переговорах по формированию нового политико-маркетингового проекта, который пойдет на президентские выборы (не обязательно во главе с Аваковым), а далее и на парламентские", – прогнозирует политэксперт.