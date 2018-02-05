Быков: "Нацдружины" - попытка власти приручить праворадикалов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве на Подоле возле Контрактовой площади собрались несколько десятков человек, которые выступали против создания и деятельности "Нацдружин".

Участники акции — киевляне, они собрались на призыв провести митинг, распространенный в соцсетях. Это в основном молодые люди — студенты, художники, айтишники. По словам протестующих, за порядком в Украине должна следить полиция, а "Нацдружины" для этого не нужны.

Среди лозунгов, которые участники провозглашают: "Не хотим никаких нацдружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушкуватые нацдружины не нужны".

Радио Свобода Протест в центре Киева против "Национальной дружины"

Кому выгодны подобные самопровозглашенные охранные структуры, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо в Україні створюються подібні організації, і чи є на них запит?

— Якщо ми кажемо про "Національні дружини" так звані, то це дійсно парамілітарна структура у визначенні цього слова. Але на їх захист я можу сказати, що дійсно органи Національної поліції, правоохоронні органи сьогодні, на жаль, не в змозі досить якісно розслідувати, а головне попереджувати злочини, які відбуваються в Україні. Якщо, наприклад, відкрити статистику Генеральної прокуратури з приводу криміногенної ситуації в Україні 2017 року, ми бачимо взагалі жахливу картину: загалом за 2017 рік зареєстровано, тільки зареєстровано, особливо тяжких злочинів у кількості 16586. Я гадаю, що для нашої держави це досить велика кількість особливо тяжких злочинів. І більше того, переважна більшість цих злочинів була скоєна не тими людьми, які вже перебували у місцях не таких віддалених, а новими злочинцями, або були скоєні групою осіб.

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І ми сьогодні бачимо, що дійсно необхідно посилювати правоохоронні органи, але не тим чином, щоб створювати ті громадські або квазігромадські формування, які це будуть забезпечувати не в рамках закону. Те, що ми бачили у міській раді міста Черкас, коли представники "Національних дружин" зайшли до сесійної зали міської ради і "проконтролювали", як вони кажуть, голосування депутатів за ухвалення бюджету на 2018 рік, це було просто неприпустимо, і якраз представники поліції мали заарештувати, щонайменше затримати цих учасників цього так званого громадського контролю. Громадський контроль відбувається трошки іншими засобами, а не силовими. Монополія на насилля має перебувати у держави, і тоді, коли держава втрачає монополію на насилля, це зрештою призводить до негативних наслідків якраз для громадянського суспільства і взагалі для державної безпеки загалом.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

Пов’язують цю структуру із головою МВС Аваковим. Хто за цими "дружинами" стоїть насправді?

— У тому випадку, якби був відсутній прямий зв'язок між керівництвом "Народного фронту" у особі Арсена Борисовича Авакова, представники правоохоронних органів та, щонайменше, Національної поліції, перешкоджали б такій незаконній діяльності. Щонайменше, спецпідрозділ МВС зайшов би до будівлі міської ради Черкас та затримав цих хлопців. Те, що ми бачимо по вулицях, аналогічно — немає жодного спротиву з боку якраз правоохоронних органів, які сьогодні є підконтрольними якраз представникам "Народного фронту" та Арсену Борисовичу.

А навіщо це потрібно тоді Авакову? Або іншим людям, які причетні до створення цієї організації?

— У такий спосіб здійснюється спроба першочергово консолідувати праворадикальні групи, які відповідно набувають більшого рівня популярності у той час, коли представники правоохоронних органів не можуть виконати взяті на себе зобов’язання по охороні національної безпеки, безпеки громадян, громадської безпеки. Таким чином, відбувається консолідація цих сил з єдиним конкретним керівництвом, та дані структури, їх ієрархічна будова якраз і дозволяє направляти цих хлопців на виконання будь-яких завдань без будь-яких обґрунтованих на то причин.

Частина учасників "Національних дружин" займаються політичною діяльністю, вони відкрито про це заявляють в інтерв’ю різним ЗМІ. На вашу думку, чи може ця сила стати повноцінною політичною партією?

— Насправді, вони можуть не тільки стати повноцінною політичною партією, вони і є сьогодні повноцінною політичною партією зі своїми осередками, відповідно зареєстрованими у Міністерстві юстиції. Тобто, коли ми кажемо про "Національний корпус", то це є сьогодні дійсна політична партія, яка претендує на відповідну позицію у парламент наступного скликання. Якщо дивитися сьогодні з точки зору якраз об’єднання правого політичного сектору, то у якраз "Національного корпусу" і є найбільший спектр можливостей для здійснення цього об’єднання через те, що і "Правий сектор", і всеукраїнське об’єднання "Свобода", й інші правоналаштовані політичні сили, вони не змогли показати можливостей для забезпечення тієї необхідної організаційної структури та необхідної жорсткої дисципліни для партії правого нахилу.

Як пересічні українці ставляться до "Національних дружин" і того, що відбувається навколо них?

— На такі події не може бути однорідна реакція через те, що традиційно політичне поле ділиться щонайменше на три основні напрямки, тобто праві, центристи та ліві. Відповідно не може бути єдиної консолідованої громадської підтримки або осуду таких дій з боку так званих "Національних дружин".

Ранее политолог Вячеслав Потапенко заявил, что уже 4 года большинство бизнес-проблем в регионах решается с помощью людей с автоматами, просто впервые эти люди организовано прошли по Крещатику.