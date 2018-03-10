С появлением сервиса электронных петиций на сайте КГГА киевляне, помимо вопросов социальной и бюджетной сфер жизнедеятельности города, не гнушаются абсурдными идеями и дикими инициативами. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
В соответствующем документе отмечается, что, "учитывая инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столицы".
Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
Авторы петиции о демонтаже конструкций указывают, что "металлические конструкции, которыми в последние недели захламили Майдан Независимости, являются демонстрацией жлобства в отношении жителей и гостей города".
Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования пришла к выводу, что часовня на территории Национального музея истории Украины установлена незаконно.
Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.
На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция с предложением переименовать проспект космонавта Комаров в проспект имени Каденюка. "Фигура космонавта Комарова не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого", - пишут авторы петиции.
Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц. Решение не окончательно - впереди утверждение в Киевраде. Однако одно из предложений уже вызвало скандал в соцсетях. Кто же он - Николай Михновский, имя которого получит бульвар Дружбы Народов?
Политологи и блоггеры отреагировали на планы по очередному скандальному переименованию в Киеве ряда улиц. В частности, в столице могут сменить названия бульвар Дружбы народов и проспект Героев Сталинграда.
В рамках V Бандеровских чтений, которые пройдут в колонном зале Киевсовета, состоится обсуждение актуальных проблем международного позиционирования Украины и вызовов на современные геополитические угрозы.
На сайте Киевсовета говорится, что запрет парковки на 67 улицах поможет устранить пробки, предоставит правовое обоснование для эвакуации автомобилей и будет стимулировать киевлян пересесть на общественный транспорт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
С появлением сервиса электронных петиций на сайте КГГА киевляне, помимо вопросов социальной и бюджетной сфер жизнедеятельности города, не гнушаются абсурдными идеями и дикими инициативами. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
В соответствующем документе отмечается, что, "учитывая инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столицы".
Авторы петиции о демонтаже конструкций указывают, что "металлические конструкции, которыми в последние недели захламили Майдан Независимости, являются демонстрацией жлобства в отношении жителей и гостей города".
Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.
Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования пришла к выводу, что часовня на территории Национального музея истории Украины установлена незаконно.
Новоизбранный мэр Виталий Кличко заявил, что в сотрудничестве с президентом будет осуществлена программа изменений, которая обеспечит условия для обновления инфраструктуры города, постройки мостов и дорог.
Депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Андрей Задерейко считает, что основной причиной плохого состояния киевских дорог является интенсивный транзитный поток автотранспорта через Киев.