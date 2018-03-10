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Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц. Решение не окончательно - впереди утверждение в Киевраде. Однако одно из предложений уже вызвало скандал в соцсетях. Кто же он - Николай Михновский, имя которого получит бульвар Дружбы Народов?