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    Киевский городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 221
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    Центр Киева. Архивное фото
    Скандал и слава. Абсурдные и серьезные петиции киевлян
    07:57 07.03.2018
    1058Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    С появлением сервиса электронных петиций на сайте КГГА киевляне, помимо вопросов социальной и бюджетной сфер жизнедеятельности города, не гнушаются абсурдными идеями и дикими инициативами. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Киевский городской совет
    Перенести столицу в другой город. На сайте Киевсовета появилась петиция
    02:28 06.03.2018
    645
    В соответствующем документе отмечается, что, "учитывая инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столицы".
    Депутат Киевсовета Марина Кочур
    Симпатичную девушку-депутата обокрали у станции метро в Киеве
    12:14 23.02.2018
    701Криминальные войны в Украине
    Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
    Московский мост в Киеве
    Киевсовет переименовал Московский мост
    13:17 22.02.2018
    705
    Согласно решению Киевского городского совета, за которое проголосовали 82 из 89 депутатов, Московский мост переименован в Северный.
    Металлические конструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    От Киевсовета требуют убрать презентацию музея Майдана
    10:54 15.02.2018
    428Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Авторы петиции о демонтаже конструкций указывают, что "металлические конструкции, которыми в последние недели захламили Майдан Независимости, являются демонстрацией жлобства в отношении жителей и гостей города".
    Алексей Якубин
    Якубин: переименование "Петровки" = годовой стипендиальный бюджет
    07:16 13.02.2018
    695Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Комиссия Киевсовета поддержала снос часовни УПЦ МП
    15:52 09.02.2018
    193Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования пришла к выводу, что часовня на территории Национального музея истории Украины установлена незаконно.
    Станция киевского метрополитена Петровка
    Переименование метро "Петровка" в Киеве обойдется в 425 тысяч гривен
    09:57 09.02.2018
    304
    Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.
    Станция киевского метро Петровка
    Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"
    15:35 08.02.2018
    1080Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Депутаты Киевсовета 70 голосами поддержали переименование станции столичного метро "Петровка" в "Почайну", а также "Куреневско-Красноармейской" линии "подземки" - в "Оболонско-Теремковскую".
    Декоммунизация в Днепре
    Создать - нет, переименовать - да. Галоп декоммунизации по Украине
    07:57 04.02.2018
    1689Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    С начала года по стране активизировался вопрос переименования улиц, городов и областей. С бесконечной декоммунизацией в Киеве может исчезнуть бульвар Дружбы народов и станция метро "Петровка".
    Леонид Каденюк
    В Киеве в рамках декоммунизации предлагают назвать проспект именем Каденюка
    14:52 01.02.2018
    217Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция с предложением переименовать проспект космонавта Комаров в проспект имени Каденюка. "Фигура космонавта Комарова не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого", - пишут авторы петиции.
    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Без Дружбы Народов, зато с Михновским: соцсети о переименованиях в Киеве
    16:14 31.01.2018
    1005Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц. Решение не окончательно - впереди утверждение в Киевраде. Однако одно из предложений уже вызвало скандал в соцсетях. Кто же он - Николай Михновский, имя которого получит бульвар Дружбы Народов?
    Проспект Героев Сталинграда в Киеве
    Тренд дня, переименования в Киеве: "в кольце врагов какая дружба народов?"
    13:35 31.01.2018
    1666Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Политологи и блоггеры отреагировали на планы по очередному скандальному переименованию в Киеве ряда улиц. В частности, в столице могут сменить названия бульвар Дружбы народов и проспект Героев Сталинграда.
    Бандеровские чтения в Киеве
    В Киеве на Бандеровских чтениях обсудят образ современных националистов
    23:58 29.01.2018
    225
    В рамках V Бандеровских чтений, которые пройдут в колонном зале Киевсовета, состоится обсуждение актуальных проблем международного позиционирования Украины и вызовов на современные геополитические угрозы.
    Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Архивное фото
    В Киеве предложили назвать одну из улиц именем Джохара Дудаева
    19:25 19.01.2018
    327
    Депутат Киевсовета Вадим Васильчук инициировал переименование Искровской улицы в Киеве в улицу имени первого чеченского президента Джохара Дудаева.
    Приемная Александра Третьякова и Александра Пабата, ограбленная в Киеве
    В Киеве ограбили приемную народного депутата
    15:32 27.12.2017
    120
    На улице Потапова в столице неизвестные вынесли цифровую технику из приемной народного депутата Александра Третьякова и депутата Киевсовета Александра Пабата.
    Потолок Киевсовета обвалился на депутатов во время заседания. Видео
    Потолок Киевсовета обвалился на депутатов во время заседания 
    10:59 21.12.2017
    1456
    В среду, 20 декабря, в здании Киевсовета обвалился потолок, инцидент произошел в сессионном зале во время заседания депутатов. В сетях моментально разошлись кадры происшествия.
    Здание Киевского городского совета
    Проект бюджета Киева на 2018 год: основные пункты расходов
    04:19 13.12.2017
    259
    В постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета сообщили, что доходы стлоицы в следующем году составят 49,1 миллиарда гривен.
    В Киеве облили краской памятник князю Владимиру
    "Самозванец": в новой петиции просят снести памятник князю Владимиру в Киеве
    12:05 01.12.2017
    755
    На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция, автор которой называет князя Владимира "самозванцем, осквернившим веру предков".
    Вид на Киев
    В Киеве запретили парковку на 67 улицах
    20:53 28.11.2017
    527
    На сайте Киевсовета говорится, что запрет парковки на 67 улицах поможет устранить пробки, предоставит правовое обоснование для эвакуации автомобилей и будет стимулировать киевлян пересесть на общественный транспорт.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Станция киевского метро Петровка
    Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"
    15:35 08.02.2018
    1080
    Депутаты Киевсовета 70 голосами поддержали переименование станции столичного метро "Петровка" в "Почайну", а также "Куреневско-Красноармейской" линии "подземки" - в "Оболонско-Теремковскую".
    Центр Киева. Архивное фото
    Скандал и слава. Абсурдные и серьезные петиции киевлян
    07:57 07.03.2018
    1058
    С появлением сервиса электронных петиций на сайте КГГА киевляне, помимо вопросов социальной и бюджетной сфер жизнедеятельности города, не гнушаются абсурдными идеями и дикими инициативами. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Московский мост в Киеве
    Киевсовет переименовал Московский мост
    13:17 22.02.2018
    705
    Согласно решению Киевского городского совета, за которое проголосовали 82 из 89 депутатов, Московский мост переименован в Северный.
    Депутат Киевсовета Марина Кочур
    Симпатичную девушку-депутата обокрали у станции метро в Киеве
    12:14 23.02.2018
    701
    Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
    Алексей Якубин
    Якубин: переименование "Петровки" = годовой стипендиальный бюджет
    07:16 13.02.2018
    695
    Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
    Киевский городской совет
    Перенести столицу в другой город. На сайте Киевсовета появилась петиция
    02:28 06.03.2018
    645
    В соответствующем документе отмечается, что, "учитывая инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столицы".
    Металлические конструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    От Киевсовета требуют убрать презентацию музея Майдана
    10:54 15.02.2018
    428
    Авторы петиции о демонтаже конструкций указывают, что "металлические конструкции, которыми в последние недели захламили Майдан Независимости, являются демонстрацией жлобства в отношении жителей и гостей города".
    Станция киевского метрополитена Петровка
    Переименование метро "Петровка" в Киеве обойдется в 425 тысяч гривен
    09:57 09.02.2018
    304
    Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Комиссия Киевсовета поддержала снос часовни УПЦ МП
    15:52 09.02.2018
    193
    Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования пришла к выводу, что часовня на территории Национального музея истории Украины установлена незаконно.
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