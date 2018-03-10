Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что для восстановления российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников.
По словам Александра Лукашевича, с начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей как минимум трижды фиксировалось появление тяжелых американских беспилотников "Глобал Хок" и один раз самолет-шпион "Боинг Р-8А".
По словам постпреда РФ при ОБСЕ, если реализовать предлагаемую США схему по миротворцам в Донбассе, "то, совершенно понятно, там не останется места ни специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ни ОБСЕ как таковой. Все в руках будет ооновской администрации".
По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинская сторона вместе с целым рядом государств-участников западного лагеря ведут речь о полноценной миротворческой операции, что "совершенно неприемлемо с точки зрения минских соглашений".
Один из ключевых экономических вопросов, которые обсуждали Порошенко и Лукашенко, это заинтересованность Беларуси в использовании украинских рек, в частности Днепра, для транспортировки товаров, отметил политический эксперт Сергей Быков.
Как отметил Александр Лукашевич, выполнение минских договоренностей - единственная схема, которая позволила бы урегулировать кризис политическим путем с сохранением территориальной целостности и суверенитета Украины.
Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что "радикальные националисты и "партия войны" в Киеве остаются главными противниками мирного урегулирования на Украине, делают все возможное, чтобы минские договоренности оставались нереализованными как можно дольше".
Александр Лукашевич возмущен, что отделения банков с российским капиталом были замурованы бетонными блоками, банкоматы заполнялись монтажной пеной. По его мнению, это "очередное проявление правового беспредела" в Украине.
По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, "нет никаких признаков, что Киев отказался от тактики "ползучего наступления", последовательного захвата участков между позициями сторон на линии соприкосновения".
По словам Александра Лукашевича, признание документов самопровозглашенных республик - "мера временная" и вводится до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании минских соглашений".
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что нормандский формат - это более высокая степень взаимодействия четырех государств и важный инструмент, который помогает решать проблемы украинского урегулирования.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что постепенный "захват территорий" полностью соответствует недавним заявлениям президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".