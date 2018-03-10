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    Александр Лукашевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 95
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    Александр Лукашевич. Архивное фото
    Порошенко подтвердил нацеленность на силовое решение - постпред РФ в ОБСЕ
    01:57 21.02.2018
    641Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Российский постпред в ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что подписание закона о реинтеграции Донбасса стало "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".
    Российский паспорт
    В России посчитали украинцев, обратившихся за легальным статусом
    19:03 08.02.2018
    663
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, с 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса.
    Представители ОБСЕ и СЦКК проинспектировали соблюдение режима перемирия в Донецкой области
    Россия назвала условия возвращения военных в СЦКК
    16:10 02.02.2018
    228
    Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что для восстановления российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников.
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
    В ОБСЕ назвали условие сохранения целостности Украины
    15:52 02.02.2018
    2304Донбасс: новое перемирие
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, выполнение минских договоренностей в прямом диалоге с Донецком и Луганском - это не капитуляция Украины.
    Украинский военный на фоне флагов США и Украины
    США подталкивают Киев к кровопролитию в Донбассе - постпред РФ в ОБСЕ
    22:59 18.01.2018
    850Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам Александра Лукашевича, с начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей как минимум трижды фиксировалось появление тяжелых американских беспилотников "Глобал Хок" и один раз самолет-шпион "Боинг Р-8А".
    Обмен пленными. Архивное фото
    Москва ожидает от Киева обмена пленными с ЛНР и ДНР без уловок
    20:50 14.12.2017
    226Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что в ходе видеоконференции подгруппы по гуманитарным вопросам Киев не мог подтвердить список лиц для обмена.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Россия сделала категорическое заявление по миротворцам в Донбассе
    14:02 11.12.2017
    7586Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ, если реализовать предлагаемую США схему по миротворцам в Донбассе, "то, совершенно понятно, там не останется места ни специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ни ОБСЕ как таковой. Все в руках будет ооновской администрации".
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
    В РФ заявили о неприемлемости полноценной миротворческой операции в Донбассе
    21:52 17.10.2017
    947Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинская сторона вместе с целым рядом государств-участников западного лагеря ведут речь о полноценной миротворческой операции, что "совершенно неприемлемо с точки зрения минских соглашений".
    Здание МИД РФ
    "Это путь эскалации". Россия о документе по статусу Донбасса
    11:31 06.10.2017
    1161Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, замена закона об особом статусе Донбасса документом, противоречащим комплексу мер, - "это путь эскалации, а не урегулирования".
    Военные учения Запад-2017 в Ленинградской области
    Лукашенко не пригласили на учения "Запад-2017"
    13:21 15.09.2017
    339
    Пресс-секретарь президента Белоруссии заявила, что официального приглашения главе белорусского государства приехать на учения в Россию не поступало.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Быков: Беларусь хочет использовать реки Украины
    11:11 24.07.2017
    733Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Один из ключевых экономических вопросов, которые обсуждали Порошенко и Лукашенко, это заинтересованность Беларуси в использовании украинских рек, в частности Днепра, для транспортировки товаров, отметил политический эксперт Сергей Быков.
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич
    Создание Малороссии не стыкуется с минскими соглашениями - Россия в ОБСЕ
    12:25 19.07.2017
    847Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Отвечая на вопрос о том, отреагировала ли ОБСЕ на инициативу о создании государства Малороссия, постпред РФ Александр Лукашевич сказал, что "пока такой реакции нет".
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
    Диктатура в Украине была бы логичным развитием ситуации - Лукашевич
    11:44 09.06.2017
    798
    Как отметил Александр Лукашевич, выполнение минских договоренностей - единственная схема, которая позволила бы урегулировать кризис политическим путем с сохранением территориальной целостности и суверенитета Украины.
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
    Целостность Украины гарантирует только "Минск-2" - постпред РФ при ОБСЕ
    12:34 05.05.2017
    707Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что "радикальные националисты и "партия войны" в Киеве остаются главными противниками мирного урегулирования на Украине, делают все возможное, чтобы минские договоренности оставались нереализованными как можно дольше".
    Сотрудники ОБСЕ в Авдеевке. Архивное фото
    В ОБСЕ обеспокоены уровнем доверия жителей Донбасса к СММ
    23:46 05.04.2017
    366Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что "люди ждут сводного доклада по последствиям обстрелов населенных пунктов в Донбассе за весь период с начала конфликта".
    Митинг под Сбербанком в Киеве
    Постпред РФ при ОБСЕ потребовал реакции из-за атак "Азова" на банки
    10:08 17.03.2017
    297Уход российских банков из Украины
    Александр Лукашевич возмущен, что отделения банков с российским капиталом были замурованы бетонными блоками, банкоматы заполнялись монтажной пеной. По его мнению, это "очередное проявление правового беспредела" в Украине.
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
    Киев ничего не сделал для прекращения блокады Донбасса - Лукашевич
    11:06 10.03.2017
    1013Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, "нет никаких признаков, что Киев отказался от тактики "ползучего наступления", последовательного захвата участков между позициями сторон на линии соприкосновения".
    Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Лукашевич. Архивное фото
    Указ Путина о паспортах ЛДНР не нарушает "Минск" - постпред РФ
    11:50 03.03.2017
    268Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам Александра Лукашевича, признание документов самопровозглашенных республик - "мера временная" и вводится до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании минских соглашений".
    Александр Лукашевич
    РФ: расширение нормандского формата не ускорит урегулирование в Украине
    20:22 06.02.2017
    382
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что нормандский формат - это более высокая степень взаимодействия четырех государств и важный инструмент, который помогает решать проблемы украинского урегулирования.
    Александр Лукашевич
    Киев последовательно захватывает новые территории в Донбассе - Лукашевич
    05:54 01.02.2017
    1883
    Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что постепенный "захват территорий" полностью соответствует недавним заявлениям президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
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    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, с 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса.
    Александр Лукашевич. Архивное фото
    Порошенко подтвердил нацеленность на силовое решение - постпред РФ в ОБСЕ
    01:57 21.02.2018
    641
    Российский постпред в ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что подписание закона о реинтеграции Донбасса стало "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".
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