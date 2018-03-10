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По словам постпреда РФ при ОБСЕ, если реализовать предлагаемую США схему по миротворцам в Донбассе, "то, совершенно понятно, там не останется места ни специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ни ОБСЕ как таковой. Все в руках будет ооновской администрации".