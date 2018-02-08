наверх
08.02.201821:24
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России посчитали украинцев, обратившихся за легальным статусом

    (обновлено: )44750
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, с 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса.
    Российский паспорт
    RIA News Павел Лисицын

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что около 1,7 миллиона граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса с 1 апреля 2014 года.

    Позиции ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    В Донбассе назвали дату масштабного наступления ВСУ

    "Многие были вынуждены бежать, в том числе, в Россию. С 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса — российского гражданства, статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и того подобного. Еще больше украинцев регулярно выезжают в Россию на заработки", — заявил он на заседании постоянного совета ОБСЕ.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Силовики возле офисного центра, где находится редакция "Вестй", 8 февраля 2018
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину