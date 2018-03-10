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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
    События в Одессе будут отражены в следующем докладе ООН
    23:27 30.05.2014
    67Столкновения в Одессе
    ООН опубликует 17 июня доклад по правам человека, охватывающий произошедшую в начале мая трагедию в Одессе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель всемирной организации Стефан Дужаррик.
    Арсений Яценюк
    Верховная Рада 3 июня заслушает Яценюка по вопросу энергобезопасности
    11:23 29.05.2014
    8
    Верховная Рада на заседании во вторник, 3 июня заслушает премьер-министра Арсения Яценюка с докладом по энергетической безопасности страны, заявил в четверг спикер Верховной Рады Александр Турчинов.
    Здание МИД России
    РФ: доклад ОБСЕ игнорирует нарушения Киевом закона и рост неонацизма
    15:52 16.05.2014
    20Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Доклад ОБСЕ по Украине проигнорировал факты нарушений киевскими властями прав человека и не упомянул о росте неонацизма и ксенофобии, сообщил в пятницу уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Помощник генсека ООН: доклад по Украине готовился с учетом данных РФ
    12:42 16.05.2014
    21Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович утверждает, что доклад по Украине подготовлен с учетом предоставленной Россией информации.
    МИД РФ
    МИД РФ отреагировал на доклад ООН по Украине
    12:31 16.05.2014
    29Спецоперация на востоке Украины
    Авторы документа выполняли политический заказ по "обелению" властей в Киеве, заявил МИД РФ по поводу доклада, опубликованного управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине.
    Вид на здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
    Доклад ООН по Украине небеспристрастен - МИД РФ
    12:13 16.05.2014
    22Отношения Украины и России
    Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в комментариях по Крыму отошел от предписываемого уставом Организации принципа беспристрастности и нейтральности, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.
    Беженцы. Архивное фото
    ООН: 33 млн человек в мире были вынуждены оставить свои дома в 2013 г
    15:17 14.05.2014
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    Рекордное число людей, 33,3 миллиона человек, по итогам 2013 года вынуждены были покинуть дома и искать убежище в других регионах своей страны из-за местных конфликтов и случаев насилия.
    Здание ООН
    Глава миссии ОБСЕ в Украине представит в четверг свой первый доклад
    11:44 13.05.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Эртургул Апакан представит в четверг свой первый доклад на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
    Сотрудники Беркута. Архивное фото
    Amnesty International: в Украине высокий уровень жестокости милиции
    09:35 13.05.2014
    12
    Злоупотребление силой и жестокость со стороны правоохранительных органов особенно проявились в последних событиях в Украине, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.
    Дмитрий Песков
    Песков: "Белая книга" должна привлечь внимание к вопросу прав человека
    17:30 05.05.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    Подготовленная МИД России "Белая книга" с фактами нарушения прав человека в Украине призвана привлечь внимание международной общественности к этой ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    "Белая книга" МИД РФ по Украине призвана напомнить об уроках XX века
    13:18 05.05.2014
    48Спецоперация на востоке Украины
    Доклад о нарушениях прав человека в Украине с конца ноября 2013 года, так называемая "Белая книга", подготовленная МИД России, призвана напомнить современникам о трагических уроках истории двадцатого века, говорится в преамбуле к докладу.
    МИД РФ
    МИД РФ: ситуация в Украине может вызвать эскалацию конфликтов в Европе
    12:50 05.05.2014
    13Отношения Украины и России
    МИД РФ считает, что продолжение беззакония в Украине может привести к эскалации конфликтов во всей Европе, об этом говорится в заключении так называемой "Белой книги" внешнеполитического ведомства, текст которой представлен на сайте Кремля.
    Владимир Путин
    Путину представлен доклад о нарушении прав человека в Украине
    11:45 05.05.2014
    10Отношения Украины и России
    Президенту РФ Владимиру Путину представлена подготовленная МИД России так называемая "Белая книга", в которой обобщены факты нарушений прав человека в Украине за период с конца ноября 2013 года по конец марта 2014 года.
    Boeing
    Власти Малайзии опубликовали доклад о пропавшем Boeing 777
    17:52 01.05.2014
    32
    Власти Малайзии обнародовали доклад с предварительными итогами расследования обстоятельств исчезновения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.
    Олег Царев
    ООН проверяет сообщения об избиении кандидатов в президенты Украины
    05:59 17.04.2014
    4Предвыборная гонка в Украине
    Наблюдатели ООН проверяют сообщения о нападениях на кандидатов в президенты Украины, заявил в Совете Безопасности всемирной организации специальный помощник генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович.
    Заседание СБ ООН
    Чуркин: доклад ООН по Украине - предвзятый и однобокий
    23:58 16.04.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине носит однобокий и предвзятый характер, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин в ходе заседания Совета безопасности.
    Штаб-квартира ОБСЕ
    Первый доклад наблюдателей ОБСЕ в Украине будет представлен в четверг
    22:31 08.04.2014
    26Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Первый руководитель Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Адам Коберацки представит в четверг первый промежуточный доклад миссии на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
    Эдвард Сноуден
    Евродепутаты исключили имя Сноудена из доклада о прослушке
    15:24 12.02.2014
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    Депутаты ЕП, подготовившие текст доклада о незаконной прослушке со стороны АНБ США, не только исключили из документа призыв предоставить Эдварду Сноудену убежище в ЕС, но вообще не упоминают его имя.
    Вашингтон. Белый дом
    Комиссия по разведке США предложила критерии прослушки лидеров
    08:30 19.12.2013
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    Комиссия по вопросам разведки и информационных технологий рекомендует президенту США Бараку Обаме утвердить четкие критерии наблюдения за зарубежными лидерами, говорится в докладе.
    Тюрьма
    Более 200 журналистов находятся в тюрьмах мира в 2013 году
    12:03 18.12.2013
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    Более 200 журналистов содержатся в тюрьмах по всему миру по состоянию на конец 2013 года, говорится в сообщении "Комитета по защите журналистов" (Committee to Protect Journalists, CPJ).
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