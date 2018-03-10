ООН опубликует 17 июня доклад по правам человека, охватывающий произошедшую в начале мая трагедию в Одессе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель всемирной организации Стефан Дужаррик.
Доклад ОБСЕ по Украине проигнорировал факты нарушений киевскими властями прав человека и не упомянул о росте неонацизма и ксенофобии, сообщил в пятницу уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов.
Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в комментариях по Крыму отошел от предписываемого уставом Организации принципа беспристрастности и нейтральности, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.
Злоупотребление силой и жестокость со стороны правоохранительных органов особенно проявились в последних событиях в Украине, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.
Подготовленная МИД России "Белая книга" с фактами нарушения прав человека в Украине призвана привлечь внимание международной общественности к этой ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Доклад о нарушениях прав человека в Украине с конца ноября 2013 года, так называемая "Белая книга", подготовленная МИД России, призвана напомнить современникам о трагических уроках истории двадцатого века, говорится в преамбуле к докладу.
МИД РФ считает, что продолжение беззакония в Украине может привести к эскалации конфликтов во всей Европе, об этом говорится в заключении так называемой "Белой книги" внешнеполитического ведомства, текст которой представлен на сайте Кремля.
Президенту РФ Владимиру Путину представлена подготовленная МИД России так называемая "Белая книга", в которой обобщены факты нарушений прав человека в Украине за период с конца ноября 2013 года по конец марта 2014 года.
Наблюдатели ООН проверяют сообщения о нападениях на кандидатов в президенты Украины, заявил в Совете Безопасности всемирной организации специальный помощник генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович.
Доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине носит однобокий и предвзятый характер, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин в ходе заседания Совета безопасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.