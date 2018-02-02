В ОБСЕ назвали условие сохранения целостности Украины

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Выполнение минских договоренностей (Минск-2) — шанс на сохранение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

"Выполнение минских договоренностей в прямом диалоге с Донецком и Луганском — это не капитуляция Украины. Напротив, это — шанс на подлинное национальное согласие, восстановление добрососедских отношений и сохранение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах", — говорится в заявлении Лукашевича, текст которого приводит сайт МИД РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.