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    Политика

    В ОБСЕ назвали условие сохранения целостности Украины

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (262)

    (обновлено: )1398161
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, выполнение минских договоренностей в прямом диалоге с Донецком и Луганском - это не капитуляция Украины.
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Выполнение минских договоренностей (Минск-2) — шанс на сохранение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
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    "Выполнение минских договоренностей в прямом диалоге с Донецком и Луганском — это не капитуляция Украины. Напротив, это — шанс на подлинное национальное согласие, восстановление добрососедских отношений и сохранение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах", — говорится в заявлении Лукашевича, текст которого приводит сайт МИД РФ.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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