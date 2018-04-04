Постпред РФ прокомментировал данные о саммите Украины, ФРГ и Франции

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что проведение саммита стран "нормандского формата" без участия России по ситуации в Украине невозможно, таких планов не было и нет.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН.

"Ну какой саммит без нас может быть. Это невозможно", — сказал Лукашевич журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.

По его словам, планов по проведению такого саммита "не было и нет".

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Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.