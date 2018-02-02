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    Политика

    Россия назвала условия возвращения военных в СЦКК

    (обновлено: )165
    Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что для восстановления российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников.
    Представители ОБСЕ и СЦКК проинспектировали соблюдение режима перемирия в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что для восстановления участия российских военных в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) должен быть обеспечен нормальный порядок их въезда в Украину и выезда из страны. 

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    "Для восстановления же российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников. Им должны быть обеспечены нормальные условия работы, не хуже, чем наблюдателям СММ. Должен быть предусмотрен нормальный порядок их въезда/выезда на Украину. Естественно, не может быть речи о работе российских военных на Украине в качестве представителей "страны агрессора", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.

    Текст заявления приводит сайт МИД РФ.

    В декабре 2017 года в МИД РФ сообщили, что в нарушение договоренностей Киев создавал препятствия для выполнения представителями России своих обязанностей в СЦКК. Москва настаивала на необходимости отрегулировать проблемные вопросы без ущерба для участия российской стороны в Совместном центре, но Киев обращения проигнорировал. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК стала невозможной.

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