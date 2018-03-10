Через пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовали 20 автомобилей с грузом более 326 тонн продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Через пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовали 20 автомобилей с грузом более 326 тонн продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста.
В преддверии новогодних праздников на Youtube-канале футбольного клуба "Шахтер" появился мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют". На кадрах видно, что над донецким стадионом развевается украинский флаг.
Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
Российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон стал почетным руководителем детской музыкальной академии в Донецке. После своего юбилейного концерта Кобзон провел творческую встречу с воспитанниками и педагогами музыкальных школ ДНР.
"Шахтер" досрочно стал чемпионом страны по итогам 28-го тура, в котором горняки переиграли луганскую "Зарю". Встреча, прошедшая в субботу в Харькове, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Шахтера", который набрал 75 очков и за четыре тура до конца чемпионата.
Фотокорреспондентам РИА Новости удалось снять составы с углем, скопившиеся на железнодорожном вокзале Донецка, в тот момент когда Украины испытывает жесткий дефицит угля антрацитовой группы из-за блокады Донбасса активистами.
Минобороны самопровозглашенной ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" с позывным "Гиви" погиб в результате теракта. Информацию подтвердил глава Управления Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.
Повреждения получили дома по улице Чехова, 15, квартира 5 – повреждена летняя кухня, дом 17/2 – остекление, 19/2 – прямое попадание. Еще зафиксированы повреждения по улице Петровского в домах 293, 295, 297, 299, а также Томской, 2.
В воскресенье в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе прошло так называемое "предварительное общественное голосование" - праймериз - на котором избиратели могли выбрать кандидатов, достойных, по их мнению, участвовать в будущих выборах местных органов власти.
ВСУ заявили, что зафиксировали в субботу 11 обстрелов своих позиций со стороны ополченцев в зоне военной операции в Донбассе. Обстрелу подверглись позиции силовиков на Мариупольском направлении, в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое и Тарамчук.
ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе обеспечить работу Донецкой фильтровальной станции в Донбассе и не препятствовать доступу к ней ремонтного персонала, заявил в заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
Автостанция в Донецке находится в низине, поэтому часто заполняется водой при значительных осадках. К тому же, здесь один въезд и выезд, а также узкие платформы, где в часы пик может скопиться большое количество людей.
Более 20 строений получили повреждения в результате обстрелов городов Горловка, Донецк и Макеевка в Донбассе, заявил в пятницу представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Около 300 мин и снарядов силовики выпустили по территории самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) за день, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием "Донецк" Эдуард Басурин.
Восемь тысяч человек собрались в центре Донецка в Донбассе на праздничное шествие, заявил журналистам мэр города Игорь Мартынов. Утром люди собрались в центре города Донецка, чтобы праздничным шествием отметить День солидарности трудящихся.
В преддверии новогодних праздников на Youtube-канале футбольного клуба "Шахтер" появился мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют". На кадрах видно, что над донецким стадионом развевается украинский флаг.
В интернете появились кадры с места покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева. Ранее в министерстве доходов и сборов ДНР подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля.
По данным ГУМВД РФ, ДТП произошло на автодороге Самбек - Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека.
Гроб с телом "Моторолы" установили на пушечный лафет, после чего под аплодисменты тягач проследовал по центральной улице города. Вслед за ним двигаются представители руководства ДНР, руководители министерств и ведомств и другие официальные лица.
Ресторан быстрого питания или фаст-фуда вновь начнет свою работу в Донецке. Заведение под названием "ДонМак" на Южном автовокзале в Донецке откроет свои двери для посетителей в субботу, 16 июля, в 11:00.
Донецкий областной краеведческий музей находится в Киевском районе Донецка. Музей ранее занимался научно-исследовательской работой. Как выглядит здание после обстрелов, смотрите на кадрах, обнародованных на канале "Общественного ТВ Донбасса" в Youtube.
Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан заявил, что 23-26 украинских пленных в Донецке и 5-7 пленных в Луганске подготовлены к обмену. По его словам, трехсторонная контактная группа настаивает "на цифре более 150 человек".
В Мариуполе возобновили автобусное сообщение с Донецком. Уже два рейса перевозят пассажиров по маршруту Мариуполь-Гнутово-Донецк. Обязательным условием для пересечения линии разграничения в Гнутово является наличие пропуска.
Финальный матч за Кубок Украины против луганской "Зари" стал последним в карьере Мирчи Луческу на посту главного тренера "Шахтера". С 2004 по 2016 год он возглавлял "горняков". Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.