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    Донецк (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3468
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    Трамвай сошел с рельсов в Донецке
    Трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом в Донецке
    14:45 08.03.2018
    297
    В Буденовском районе Донецка трамвайный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Установлена причина взрыва автомобиля в Донецке
    18:43 06.03.2018
    373
    В ДНР сообщили, что автомобиль взорвался из-за отказа девушки от отношений. Экс-возлюбленный погибшей не оставлял попыток возобновить отношения и неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством.
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Появились кадры с места взрыва в центре Донецка (18+) 
    21:31 05.03.2018
    1652
    В центре Донецка прогремел взрыв, погиб один человек, один пострадал, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Взрыв произошел в центре Донецка, погиб один человек
    18:45 05.03.2018
    521
    Источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что в результате взрыва в автомобиле выбиты стекла и повреждена дверь со стороны водителя.
    На месте взрыва в Донецке. Видео
    В сети появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка 
    15:16 03.03.2018
    4069Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Взрыв прогремел в центре Донецка, по предварительным данным, пострадал один человек, повреждения получили несколько автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.
    В центре Донецка прогремел взрыв
    В центре Донецка произошел взрыв, есть пострадавшие
    14:48 03.03.2018
    1827Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как сообщил представитель администрации Ворошиловского района, по предварительным данным, пострадал один человек, владелец одного из поврежденных авто. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции
    21:30 02.03.2018
    316
    В результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования, вследствие чего остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщил Павел Жебривский.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк
    20:17 23.02.2018
    5647
    По словам народной артистки Украины Ирины Билык, очень скоро зрители смогут прийти на ее концерты в Донецке. Об этом она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.
    Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
    Глава ЛНР прибыл в Донецк
    10:01 22.02.2018
    923
    Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник находится с визитом в Донецке. В ДНР сообщили, что в четверг он посетит торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника отечества.
    Замглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке
    В Донецк прибыл замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ
    21:11 17.02.2018
    368
    Представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил, что Александр Хуг намерен провести мониторинг ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
    Красный Крест. Архивное фото
    Красный Крест дополнительно направил в Донецк 40 тонн гумпомощи
    09:48 16.02.2018
    62Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовало два автомобиля с 40 тоннами сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста.
    Красный Крест. Архивное фото
    Красный Крест направил в Донецк более 380 тонн гумпомощи
    10:43 15.02.2018
    85Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Через пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовали 20 автомобилей с грузом более 326 тонн продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста.
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" "переехал" в Мариуполь
    17:16 14.02.2018
    1393
    Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Спецкор: отсутствие мобильной связи для Донбасса - болезненная тема
    08:56 05.02.2018
    1906Донбасс: новое перемирие
    В Донецке сейчас тихо, взрывы не слышны, а обстрелы 2 января были, скорее, провокационными, чем системными, сообщил Артем Маслаков.
    Корь
    В ДНР проинформировали о масштабах заболевания корью
    15:26 02.02.2018
    385Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    По информации Минздрава ДНР, за прошедшую неделю по первичным диагнозам зарегистрировано 15 случаев кори, с нарастающим итогом - 43 случая кори.
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
    В ДНР предупредили, к чему надо готовиться после обстрела минобороны
    23:34 01.02.2018
    5175
    В непризнанной ДНР заявили, что "данное провокационное действие направлено на попытку дестабилизации обстановки в республике" и может говорить о подготовке наступательных действий.
    Ополченцы ДНР в Донецке. Архивное фото
    У здания Минобороны ДНР обнаружено взрывное устройство
    20:48 01.02.2018
    422Донбасс: новое перемирие
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, возле здания Минобороны ДНР найдено взрывное устройство, "возможно, его придется уничтожить".
    Министр обороны ДНР Владимир Кононов. Архивное фото
    В ДНР сообщили, в кого стреляли неизвестные из гранатомета
    20:36 01.02.2018
    662Донбасс: новое перемирие
    По словам представителя оперативного командования ДНР, данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова, "это уже 11 покушение с начала конфликта".
    Донецк с высоты птичьего полета
    В Донецке взорвался боеприпас, есть пострадавшие
    09:07 24.01.2018
    821
    По информации МЧС ДНР, в Ленинском районе Донецка по улице Физкультурная произошел взрыв взрывоопасного предмета, в результате происшествия пострадал парень 1997 года рождения.
    Жители Донецка о проблемах с мобильной связью. Видео
    Жители Донецка о том, каково это, когда нет мобильной связи 
    02:17 19.01.2018
    2060
    Несколько дней назад в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в непризнанной ЛНР.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк
    20:17 23.02.2018
    5647
    По словам народной артистки Украины Ирины Билык, очень скоро зрители смогут прийти на ее концерты в Донецке. Об этом она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.
    На месте взрыва в Донецке. Видео
    В сети появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка 
    15:16 03.03.2018
    4069
    Взрыв прогремел в центре Донецка, по предварительным данным, пострадал один человек, повреждения получили несколько автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.
    В центре Донецка прогремел взрыв
    В центре Донецка произошел взрыв, есть пострадавшие
    14:48 03.03.2018
    1827
    Как сообщил представитель администрации Ворошиловского района, по предварительным данным, пострадал один человек, владелец одного из поврежденных авто. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Появились кадры с места взрыва в центре Донецка (18+) 
    21:31 05.03.2018
    1652
    В центре Донецка прогремел взрыв, погиб один человек, один пострадал, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" "переехал" в Мариуполь
    17:16 14.02.2018
    1393
    Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.
    Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
    Глава ЛНР прибыл в Донецк
    10:01 22.02.2018
    923
    Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник находится с визитом в Донецке. В ДНР сообщили, что в четверг он посетит торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника отечества.
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Взрыв произошел в центре Донецка, погиб один человек
    18:45 05.03.2018
    521
    Источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что в результате взрыва в автомобиле выбиты стекла и повреждена дверь со стороны водителя.
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Установлена причина взрыва автомобиля в Донецке
    18:43 06.03.2018
    373
    В ДНР сообщили, что автомобиль взорвался из-за отказа девушки от отношений. Экс-возлюбленный погибшей не оставлял попыток возобновить отношения и неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством.
    Замглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке
    В Донецк прибыл замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ
    21:11 17.02.2018
    368
    Представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил, что Александр Хуг намерен провести мониторинг ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции
    21:30 02.03.2018
    316
    В результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования, вследствие чего остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщил Павел Жебривский.
    Трамвай сошел с рельсов в Донецке
    Трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом в Донецке
    14:45 08.03.2018
    297
    В Буденовском районе Донецка трамвайный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.
    Красный Крест. Архивное фото
    Красный Крест направил в Донецк более 380 тонн гумпомощи
    10:43 15.02.2018
    85
    Через пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовали 20 автомобилей с грузом более 326 тонн продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста.
    Красный Крест. Архивное фото
    Красный Крест дополнительно направил в Донецк 40 тонн гумпомощи
    09:48 16.02.2018
    62
    Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовало два автомобиля с 40 тоннами сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста.
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