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    Автор Хозяйственного кодекса Украины скончался в Донецке

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    Валентин Мамутов возглавлял Институт экономико-правовых исследований в Донецке и позднее стал его почетным директором. После начала вооруженного конфликта в 2014 году институт переехал в Киев, однако профессор остался в Донбассе.
    Академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор Валентин Мамутов
    Институт экономико-правовых исследований НАН Украины

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 15 марта, в Донецке на 91-ом году жизни скончался академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор Валентин Мамутов. Об этом сообщается на сайте Института экономико-правовых исследований НАН Украины.

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    "Даже сложно перечислить все достижения Валентина Карловича, которыми он обогатил не только украинскую науку, но и мировую. В частности, Валентин Карлович – один из основателей науки хозяйственного права, основатель Донецкой школы хозяйственного права, разработчик Хозяйственного кодекса Украины, основатель экономико-правового междисциплинарного направления в современном обществоведении, развившегося на базе теории хозяйственного права, основатель научной школы городоведения и выдающийся педагог», – говорится в сообщении.

    В Донецке Мамутов возглавлял Институт экономико-правовых исследований и позднее стал его почетным директором. После начала вооруженного конфликта в 2014 году институт переехал в Киев.

    Знакомые Валентина Мамутова сообщили "Новостям Донбасса", что профессор все эти годы жил в Донецке, так как из-за тяжелой болезни родственники не могли перевезти его в Киев.

    Напомним, в феврале скончался известный украинский философ Мирослав Попович

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