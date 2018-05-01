В Донецке проходит масштабное первомайское шествие

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости Украина. Более 10 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в центре Донецка, сообщил во вторник председатель профсоюзов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Максим Паршин.

"На мероприятии присутствуют более 10 тысяч человек", — сказал журналистам Паршин.

Колонна движется по центральной улице Донецка к площади имени Ленина, где состоится праздничный митинг. Движение транспорта в центре города перекрыто.

Ранее сообщалось, что в центре Киева 1 мая проходит. По обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка и вдоль улицы в сторону Майдана уже в две шеренги выстроились в полицейские. В центре столицы Нацгвардия, патрульная полиция и представители полиции диалога.