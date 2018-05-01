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    Общество

    В Донецке проходит масштабное первомайское шествие

    (обновлено: )27881
    Как сообщил председатель профсоюзов самопровозглашенной Донецкой народной республики Максим Паршин, в марше принимают участие более 10 тысяч человек.
    Марш в центре Донецка
    dan-news.info

    ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости Украина. Более 10 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в центре Донецка, сообщил во вторник председатель профсоюзов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Максим Паршин.

    "На мероприятии присутствуют более 10 тысяч человек", — сказал журналистам Паршин.

    Колонна движется по центральной улице Донецка к площади имени Ленина, где состоится праздничный митинг. Движение транспорта в центре города перекрыто.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева 1 мая проходит.  По обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка и вдоль улицы в сторону Майдана уже в две шеренги выстроились в полицейские.  В центре столицы Нацгвардия, патрульная полиция и представители полиции диалога.

     

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