Трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом в Донецке

Фото dan-news.info

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом в Буденовском районе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.

"В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом", — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Трамвай, сошедший с рельсов, оказался служебным вагоном Tatra T3 и двигался по маршруту №10.

Вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.

По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал.

Фото dan-news.info Трамвай сошел с рельсов в Донецке

В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.