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    Трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом в Донецке

    (обновлено: )22301
    В Буденовском районе Донецка трамвайный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.
    Трамвай сошел с рельсов в Донецке
    Фото dan-news.info

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом в Буденовском районе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.

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    "В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом", — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

    Трамвай, сошедший с рельсов, оказался служебным вагоном Tatra T3 и двигался по маршруту №10.

    Вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.

    По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал.

    Фото dan-news.info
    Трамвай сошел с рельсов в Донецке

    В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.

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