Из-за аварии в центре Киева образовалась огромная пробка из трамваев

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на площади Победы произошла авария, которая парализовала движение трамваев сразу нескольких маршрутов.

По информации "Киев Оперативный" на повороте трамвайных путей столкнулись Ford и Renault.

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"Оба нарушали ПДД, не поделили дорогу и столкнулись прямо на трамвайных путях, чем полностью заблокировали движение трамваев", — говорится на странице сообщества в Facebook.

Фото "Киев Оперативный" Очередь из трамваев образовалась из-за ДТП в центре Киева

Напомним, что накануе под Киевом неподалеку от города Ирпень автомобиль съехал с дороги в кювет, врезался в несколько деревьев и перевернулся на крышу. В результате аварии водитель авто погиб, пострадал пассажир.