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    Киев

    Из-за аварии в центре Киева образовалась огромная пробка из трамваев

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    Два водителя нарушили правила дорожного движения на площади Победы в центре столицы Украины. ДТП, произошедшее по их вине, парализовало движение трамваев.
    ДТП в центре Киева, которое привело к образованию очереди из трамваев
    Фото "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на площади Победы произошла авария, которая парализовала движение трамваев сразу нескольких маршрутов.

    По информации "Киев Оперативный" на повороте трамвайных путей столкнулись Ford и Renault.

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    "Оба нарушали ПДД, не поделили дорогу и столкнулись прямо на трамвайных путях, чем полностью заблокировали движение трамваев", — говорится на странице сообщества в Facebook. 

    Фото "Киев Оперативный"
    Очередь из трамваев образовалась из-за ДТП в центре Киева

    Напомним, что накануе под Киевом неподалеку от города Ирпень автомобиль съехал с дороги в кювет, врезался в несколько деревьев и перевернулся на крышу. В результате аварии водитель авто погиб, пострадал пассажир.

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