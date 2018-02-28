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    В Киеве троллейбусы и трамваи ходили всю ночь

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (224)

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    Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" вывело на маршруты 40 единиц электротранспорта для борьбы с обледенением проводов. Остановки от снега очищают более 250 человек.
    В Киеве чистят от снега трамвайные пути
    Фото facebook.com/Kyivpastrans

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" в ночь с 27 на 28 февраля выпустило на маршруты 40 троллейбусов и трамваев, чтобы не допустить обледенения проводов.

    "40 единиц электротранспорта с аварийной службой всю ночь курсировали по городу, чтобы избежать обледенения контактной сети, и оперативно сообщали о возможных ее технических повреждениях", — сказано в сообщении "Киевпасстранса" в Facebook.

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    Кроме того, 62 бригады в количестве 250 человек с трех часов утра занимались наведением порядка на остановках общественного транспорта.

    Ранее столичные власти объявили о запрете на въезд в Киев грузовиков из-за непогоды и обильных снегопадов, прошедших накануне. После этого на въезде в Киев образовался затор из остановившихся грузовиков.

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