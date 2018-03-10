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    Киевпасстранс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    В Киеве чистят от снега трамвайные пути
    Из-за непогоды в Киеве транспорт ходит без соблюдения графика
    09:54 01.03.2018
    126
    "Киевпасстранс" объявил, что на маршрутах коммунальных автобусов, троллейбусов и трамваев введено оперативное положение - они ходят без соблюдения графика.
    В Киеве чистят от снега трамвайные пути
    В Киеве троллейбусы и трамваи ходили всю ночь
    11:54 28.02.2018
    168Украина остановилась в снежных заносах
    Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" вывело на маршруты 40 единиц электротранспорта для борьбы с обледенением проводов. Остановки от снега очищают более 250 человек.
    Киевский фуникулер
    В Киеве поломался фуникулер
    09:14 31.01.2018
    163
    На месте поломки фуникулера работают специалисты "Киевпасстранса". По информации коммунального предприятия, для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение.
    Общественный транспорт
    Власти Киева изменили график движения транспорта из-за гололеда
    10:16 29.11.2017
    285Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Утром 29 ноября киевские троллейбусы и автобусы курсировали с отклонениями от графика из-за гололеда.
    Киевпастранс
    В киевском транспорте вырастут штрафы для безбилетников
    22:37 13.07.2017
    76
    Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте Киева вырастет с 60 до 80 гривен, а городской электричке - с 80 до 100 гривен. Разовые билеты старого образца будут действительны до 31 июля.
    Общественный транспорт Киева
    В Киеве подорожает проезд в коммунальных маршрутках (список)
    18:47 11.07.2017
    241
    "Киевпасстранс" повышает цены на проезд не только в автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси. Стоимость проезда в муниципальных маршрутках повысится на гривну.
    Общественный транспорт Киева
    В "Киевпастрансе" назвали стоимость проезда в ночных маршрутках Киева
    09:25 07.05.2016
    1032
    Как отметила руководитель службы КП "Киевпастранс" Анна Бондарь, ночной транспорт будет курсировать с 23:00 часов вечера до 6 утра. Интервал - каждые полчаса или каждый час.
    Автобус Киевпасстранса. Архивное фото
    "Киевпасстранс": в столице заработают новые "экспресс-маршруты"
    09:16 29.01.2016
    117
    Начальник службы маркетинга и связи с общественностью "Киевпасстранса" Анна Бондар рассказала об автобусных маршрутах в экспресс-режиме, которые будут курсировать в столице.
    Транспорт в Киеве. Архивное фото
    Транспорт в Киеве дополнительно дезинфицируют из-за вспышки гриппа
    00:48 20.01.2016
    236Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Как сообщается, подвижной состав КП "Киевпастранс" ежедневно перед выходом из депо проходит тщательную обработку специальным дезинфицирующим раствором "Дезтаб", "которым обрабатывают поручни, ручки, подлокотники и пол в транспортных средствах".
    Гривна
    Эксперт об убыточности киевских госпредприятий
    13:26 30.11.2015
    223
    Самыми убыточными коммунальными предприятиями в Киеве стали "Киевпасстранс", "Киевавтодор" и "Киевский метрополитен", рассказал заместитель председателя Антикоррупционного совета при киевском мэре Владимир Брущенко.
    Автобус Киевпасстранса. Архивное фото
    "Киевпасстранс" повысил тарифы на перевозки
    12:38 27.11.2015
    947
    Согласно сообщению пресс-службы КП, без повышения тарифов предприятие потеряет позиции на рынке пассажирских перевозок в режиме маршрутного такси. Тарифы вырастут на 0,5-1 грн.
    Кличко на презентации модернизованных вагонов киевского метрополитена
    Аудит КГГА. Кличко пытаются подставить - эксперт
    10:44 29.10.2015
    409
    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда считает, что Виталия Кличко снова подставили, но на этот раз его собственные аудиторы.
    Чешские трамваи, закупленные киевскими властями
    Власти Киева купили 30-летние трамваи в Чехии - экс-чиновник
    20:51 23.09.2015
    1952
    Бывший замминистра инфрастуктуры Александр Кава сообщил, что для "Киевпасстранса" подвижной состав закупают в Праге, где вагоны отработали по 30 лет.
    Трамвай. Архивное фото
    "Киевпасстранс": новые трамвайные вагоны будут сверхвместительными
    22:08 01.09.2015
    291
    По словам Анны Бондарь, в Киеве очень малый процент трамвайных вагонов для людей с ограниченными возможностями. Так, в коммунальном предприятии 420 трамвайных вагонов, из них только 17% имеют низкий или частично низкий пол.
    Трамвай в Киеве. Архивное фото
    Эксперт: тендер на закупку трамваев для Киева проведен некорректно
    18:38 19.08.2015
    218
    Новые трамваи в Киеве появятся не скоро. Антимонопольный комитет отменил их закупку для Киева, поскольку компания проигравшая тендер подала жалобу.
    Тушение пожара на ул. Софиевская в Киеве
    Из-за пожара в центре Киева останавливали движение троллейбусов
    11:24 19.08.2015
    366
    В столице на улице Софиевской загорелась квартира, после чего пожарные перекрыли движение и отключили электропитание троллейбусной линии.
    Новые проездные билеты в Киеве
    В Киеве введены новые проездные для общественного транспорта
    13:41 22.07.2015
    301
    Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" обновило дизайн проездных билетов. Проездные старого образца на август обменивать на новые не надо.
    Троллейбус. Архивное фото
    Движение троллейбусов на шести маршрутах заблокировано в Киеве
    15:31 08.07.2015
    228
    Причиной блокирования работы троллейбусов в обоих направлениях стало двойное повреждение контактной сети негабаритным транспортным средством на Московском проспекте (в направлении станции метро "Шулявская" и железнодорожной станции "Зенит").
    Автобус в Киеве
    "Киевпастранс" спишет 400 единиц транспорта
    10:46 18.06.2015
    95
    Автобусы и троллейбусы, непригодные для использования будут перемещены на территорию автопарка №7. Несколько сот единиц транспорта будут списаны.
    Залитая проезжая часть в Голосеевском районе Киева
    Из-за прорыва трубы в Киеве заблокировано движение троллейбусов
    17:38 08.04.2015
    172
    В Голосеевском районе столицы было изменено движение троллейбусов по маршрутам №12 и 45: вода из прорвавшей трубы залила проезжую часть.
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    В Киеве чистят от снега трамвайные пути
    В Киеве троллейбусы и трамваи ходили всю ночь
    11:54 28.02.2018
    168
    Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" вывело на маршруты 40 единиц электротранспорта для борьбы с обледенением проводов. Остановки от снега очищают более 250 человек.
    В Киеве чистят от снега трамвайные пути
    Из-за непогоды в Киеве транспорт ходит без соблюдения графика
    09:54 01.03.2018
    126
    "Киевпасстранс" объявил, что на маршрутах коммунальных автобусов, троллейбусов и трамваев введено оперативное положение - они ходят без соблюдения графика.
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