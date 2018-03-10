Как сообщается, подвижной состав КП "Киевпастранс" ежедневно перед выходом из депо проходит тщательную обработку специальным дезинфицирующим раствором "Дезтаб", "которым обрабатывают поручни, ручки, подлокотники и пол в транспортных средствах".
Самыми убыточными коммунальными предприятиями в Киеве стали "Киевпасстранс", "Киевавтодор" и "Киевский метрополитен", рассказал заместитель председателя Антикоррупционного совета при киевском мэре Владимир Брущенко.
По словам Анны Бондарь, в Киеве очень малый процент трамвайных вагонов для людей с ограниченными возможностями. Так, в коммунальном предприятии 420 трамвайных вагонов, из них только 17% имеют низкий или частично низкий пол.
Причиной блокирования работы троллейбусов в обоих направлениях стало двойное повреждение контактной сети негабаритным транспортным средством на Московском проспекте (в направлении станции метро "Шулявская" и железнодорожной станции "Зенит").
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".