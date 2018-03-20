наверх
21.03.201800:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Киев

    На общественном транспорте Киева введено оперативное положение

    Тема:

    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину (303)

    (обновлено: )125
    Положение №2 предполагает "курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями".
    Снежный коллапс в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодными условий в Киеве введено оперативное положение №2, сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

    Провал дороги в Днепре
    dniprorada.gov.ua
    Агония инфраструктуры: снег сошел — ушли дороги

    "С 21:00 20 марта введено оперативное положение № 2 — курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", — говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия.

    Читайте и смотрите также: Зима и не уходила. Киев ночью обильно засыпало снегом

    Ранее Укргидрометцентр сообщил, что обильный снегопад в столице продлится до среды.

    Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать улично-дорожную сеть столицы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаг США и флаг России
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Отравление Скрипаля. Британия против России