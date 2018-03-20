На общественном транспорте Киева введено оперативное положение

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодными условий в Киеве введено оперативное положение №2, сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"С 21:00 20 марта введено оперативное положение № 2 — курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", — говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия.

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Ранее Укргидрометцентр сообщил, что обильный снегопад в столице продлится до среды.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать улично-дорожную сеть столицы.