Снег парализовал Днепр, на остановках огромное скопление людей

056.ua

КИЕВ, 19 мар — РИА новости Украина. Жители Днепра жалуются на отсутствие общественного транспорта в городе утром в понедельник из-за того, что коммунальные службы не расчистили выездные улицы из автопарков, троллейбусных и трамвайных депо, пишет 056.

В частности, на жилмассиве Левобережный-3 с утра практически нет маршруток.

Смотрите также: Они не послушались синоптиков: массовые ДТП из-за снегопадов в Украине

"Ездят только маршруты №37, №38, №51, №76. Должны быть еще маршрутки №126а, №93б, №175 и много других", — сообщил местный житель изданию.

056.ua Снежный апокалипсис в Днепре, 19 марта 2018

В свою очередь глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий сообщил, что по состоянию на 7.00 утра не расчищены выездные улицы из автопарков, троллейбусных и трамвайных депо. По его словам, фуры и прочий транспорт, который перегородил почти все магистрали, не дает возможность попасть на массивы и с массивов маршрутным автобусам.

"К примеру на Западный на дороге больше полметра снега, и автобус там физически не проедет, на Игрени стоит фура, Правда и Донецкое шоссе стоят по той же причине. Мы делаем все возможное для того, чтобы вывезти людей", — заявил Тонконогий, добавив, что автобусного транспорта уже выехало больше 60% машин, так как "только сейчас расчищают выездные улицы".

056.ua Снежный апокалипсис в Днепре, 19 марта 2018

"По состоянию на 7:50 из электротранспорта на линии практически всех трамваев застревания даже ночных вагонов, 2 сломанных снегача на Рабочей, троллейбусы кое-какие выехали из депо, но не могут попасть на конечные пункты, по 1 маршруту трамвая ходит 3 системы", — сообщил он и призвал жителей по возможности оставаться дома.

Ранее в результате осложнения погодных условий в Украине на минувших выходных обесточенными оказались 129 населенных пунктов в семи областях.