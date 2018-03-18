Агония инфраструктуры: снег сошел — ушли дороги

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

К середине марта оттепель привела к ямам и выбоинам на дорогах по всей стране, о чем уже вовсю жалуются в социальных сетях автомобилисты. Тем временем в Кабмине затеяли масштабный аудит качества отечественных "европейских дорог". Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Нет дороги — нет и хлеба

Ситуация с качеством дорожного полотна после зимы закономерно приводит украинцев в ужас — сплошные ямы не только затрудняют проезд, но гнут диски и пробивают шины. В регионах ситуация патовая — отдельные населенные пункты попросту оказались отрезаны от мира вследствие бездорожья. Так, на днях нардепы сообщали, что два села Тарутинского района Одесской области четыре дня отрезаны от остальной области, туда не могут доставить даже хлеб. Как пишет "Пушкинская", речь идет о селе Лесное Тарутинского района, где дороги фактически нет, а когда начинаются осадки, проехать крайне сложно.

В ситуацию уже вмешался премьер-министр Владимир Гройсман, пообещав с ней конечно же разобраться. По данным СМИ, не исключен вариант, когда будет создаваться временная дорога по полям и восстановление сообщения села с "большой землей". К этой практике уже прибегали в минувшем году в Великомихайловском районе.

Ужасает и состояние дорожного покрытия на трассе Киев-Одесса в 100 км от Умани. Журналистка Мария Цатурян обнародовала фотографии чудовищных ям, отметив, что в ноябре их еще не было.

Мария Цатурян, facebook Ямы и колдобины на трассе Киев - Одесса

"Просто отсутствует дорожное покрытие. Еще в ноябре такого не было. У меня вопрос — почему в ЕС дороги строят на 10 лет и они выдерживают погодные условия, а у нас с каждым снегом сходит асфальт?" — задалась вопросом Цатурян.

Аналогичная ситуация под Сумами на отрезке дороги Гадяч-Липовая Долина.

Петро Смерека ‏ Дорога в Сумской области

На Западной Украине тоже не лучше. Дорога через Дрогобыч-Самбор полностью усеяна ямами.Tesla Roadster по дорозі в Космос через Дрогобич-Самбір pic.twitter.com/uqv98Xp0uT

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В Днепре с началом календарной весны произошла череда провалов асфальта на дорогах. Огромная яма образовалась 1 марта на улице Старокозацкой, а когда провал ликвидировали, то асфальт провалился рядом. Также в результате таяния снега асфальт провалился в переулке Джинчарадзе, а на днях провалился асфальт на улице Щепкина.

dp.informator.ua Провал асфальта в Днепре

Плачевная ситуация и на трассе Кривой Рог-Апостолово от Радушного, в Смеле, в Николаеве, в разных районах Киева, и этот список можно продолжать почти бесконечно.

Коллапс в инфраструктуре

Но ямы, как оказалось, еще не самое худшее. С потеплением наступает коллапс не только на дорогах, а и в инфраструктуре в целом. Так, под Киевом из-за таяния снега затопило дорогу между селами Крюковщина и Тарасовка.

ДСНС України Вода на дороге в селе Тарасовка Киевской области

Высота воды составляла 1,5 метра. Автомобилям приходится нырять в воду по самую крышу. По данным СМИ, в Тарасовке прорвало дамбу, и вода из озера с фильтратом, которое расположено неподалеку от свалки, течет в села.

Потепление также принесло потоп Овидиополю Одесской области и близлежащим селам.

odesa.dsns.gov.ua Потепление также принесло потоп Овидиополю Одесской области и близлежащим селам

При этом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий по Украине с дождями и мокрым снегом, а также снижение температуры, что принесет водителям и жителям подтопленных населенных пунктов новые проблемы.

Масштабный аудит

Пока водители делятся фотографиями шокирующих ям и выбоин, глава Кабмина Владимир Гройсман решил инициировать масштабный аудит качества дорог. В первую очередь, отремонтированных в 2017 году.

"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году. Ожидаю срочного плана проверки и решения о создании контрольных групп для проверки дорог. Все исправления дорожных работ должны проходить за счет подрядных организаций которые некачественно выполнили свою работу", - заявил премьер, который еще в начале года хвастался отремонтированными дорогами.

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Напомним, что аудиты в различных сферах, которые ранее проводились в стране, обычно оборачивались блефом за бюджетные деньги, о чем РИА Новости Украина подробно писало, а в этом году план финансирования дорожной отрасли в Украине составляет 45,7 млрд грн.

Также Гройсман потребовал быстрого внедрения нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы "500-500-1000" (своеобразный план строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1 тыс наземных пешеходных переходов на дорогах Украины).

Но раньше апреля автомобилистам ремонта на дорогах ждать не стоит. По словам Гройсмана, сейчас погодные условия не позволяют масштабно начать дорожные работы, но с наступлением тепла, "все должно заработать очень быстро".

По данным материалов открытых источников интернет