Из-за снегопадов жителей Днепра отправили на выходные

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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Власти Днепра рекомендовали учебным заведениям и бюджетным организациям объявить 20 и 21 марта выходными днями в связи с обильными снегопадами, сообщил мэр города Борис Филатов.

"Завтра и послезавтра выходной для бюджетников. Рекомендуем всем сделать то же самое. Переносим каникулы для детей. Готовимся к снегопаду в среду. Не паникуем. Весна обязательно будет", — написал городской голова Днепра на своей странице в Facebook.

Он также предупредил горожан, чтобы они не оставляли свои автомобили на дорогах, препятствуя работе коммунальной техники.

"Мы будем совершенно безжалостно эвакуировать частные авто, которые бросают на пути следования общественного транспорта", — пообещал Филатов водителям.

Напомним, что за ночь 19 марта в Днепре выпало рекордное количество снега. Горожане жалуются на отсутствие общественного транспорта из-за того, что коммунальные службы не расчистили выездные улицы из автопарков, троллейбусных и трамвайных депо.

В довершение к снежному коллапсу в городе прорвало теплотрассу. В социальных сетях горожане шутят, что власти Днепра топят снег горячей водой.