В Донбассе выпал желтый снег

Фото facebook.com/zinchenkoanatoly

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В ряде городов Донбасса выпал снег с заметным желтым оттенком. Необычные осадки зафиксированы в Мирнограде, Покровске, Селидово, Константиновке, Дружковке сообщает телекомпания "Орбита".

"Донецкий областной лабораторный центр" МОЗ Украины сообщил журналисстам, что лабораторные исследования желтого слоя пока не проводились, и пообещали проинформировать, если появится конкретная информация о наличии загрязнений. Работники центра отметили в комментарии, что окрашивание снега могло быть связано с прохождением воздушной массы через загрязненный слой атмосферы.

В Донецком региональном центре по метеорологии сообщили, что над промышленными городами в атмосферу поднимается водяной пар, который может содержать различные выбросы. Проходящие в этом месте воздушные массы "забирают" с собой и загрязнения, которые выпадают на землю вместе с осадками.

Фото facebook.com/zinchenkoanatoly Желтый снег выпал в Донбассе

Один из жителей Покровска с помощью дозимертра проверил радиационный фон на выпавшем снегу. Показатели в городе были в норме и колебались от 11-12 до 20-23 микрорентгнен в час.

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Напомним, что за ночь 19 марта в Днепре выпало рекордное количество снега. Горожане жалуются на отсутствие общественного транспорта из-за того, что коммунальные службы не расчистили выездные улицы из автопарков, троллейбусных и трамвайных депо.