наверх
19.03.201814:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Донбассе выпал желтый снег

    Тема:

    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину (299)

    (обновлено: )185
    В Мирнограде, Покровске, Селидово, Константиновке, Дружковке Донецкой области жители отмечают выпадение осадков с отчетливым желтым оттенком. Экологи обещают проверить осадки на наличие загрязнений.
    Желтый снег выпал в Донбассе
    Фото facebook.com/zinchenkoanatoly

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В ряде городов Донбасса выпал снег с заметным желтым оттенком. Необычные осадки зафиксированы в Мирнограде, Покровске, Селидово, Константиновке, Дружковке сообщает телекомпания "Орбита".

    Соцсети
    Зима, давай уже, до свиданья! Лучшие фотожабы на непогоду

    "Донецкий областной лабораторный центр" МОЗ Украины сообщил журналисстам, что лабораторные исследования желтого слоя пока не проводились, и пообещали проинформировать, если появится конкретная информация о наличии загрязнений. Работники центра отметили в комментарии, что окрашивание снега могло быть связано с прохождением воздушной массы через загрязненный слой атмосферы.

    В Донецком региональном центре по метеорологии сообщили, что над промышленными городами в атмосферу поднимается водяной пар, который может содержать различные выбросы. Проходящие в этом месте воздушные массы "забирают" с собой и загрязнения, которые выпадают на землю вместе с осадками.

    Фото facebook.com/zinchenkoanatoly
    Желтый снег выпал в Донбассе

    Один из жителей Покровска с помощью дозимертра проверил радиационный фон на выпавшем снегу. Показатели в городе были в норме и колебались от 11-12 до 20-23 микрорентгнен в час.

    Смотрите также: В Ивано-Франковской области выпал черный снег

    Напомним, что за ночь 19 марта в Днепре выпало рекордное количество снега. Горожане жалуются на отсутствие общественного транспорта из-за того, что коммунальные службы не расчистили выездные улицы из автопарков, троллейбусных и трамвайных депо.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Выборы президента РФ в регионах России
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Кинолог с собакой в здании Верховноай Рады, 19 марта 2018
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Желтый снег выпал в Донбассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину