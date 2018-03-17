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    Фотоленты

    Они не послушались синоптиков: массовые ДТП из-за снегопадов в Украине

    Тема:

    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину (292)

    (обновлено: )683
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе
    Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе
    Столкновение грузовика Новой почты и снегоуборочной машины в Киеве
    Столкновение маршрутных автобусов в Вишневом (Киевская область)
    Авария на Дарницком мосту в Киеве во время снегопада
    Авария в Киеве во время снегопада
    Поломанный грузовик во время снегопада в Киеве
    Авария в Киеве в ночь на 17 марта
    Авария в Киеве в ночь на 17 марта
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Фото "Информатор"
    Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе
    Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе
    Фото "Киев Оперативный"
    Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе
    Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе
    Фото "Киев Оперативный"
    Столкновение грузовика Новой почты и снегоуборочной машины в Киеве
    Столкновение грузовика "Новой почты" и снегоуборочной машины в Киеве
    Фото "Информатор"
    Столкновение маршрутных автобусов в Вишневом (Киевская область)
    Столкновение маршрутных автобусов в Вишневом (Киевская область)
    Фото dtp.kiev.ua
    Авария на Дарницком мосту в Киеве во время снегопада
    Авария на Дарницком мосту в Киеве во время снегопада
    Фото dtp.kiev.ua
    Авария в Киеве во время снегопада
    Авария в Киеве во время снегопада
    Фото dtp.kiev.ua
    Поломанный грузовик во время снегопада в Киеве
    Поломанный грузовик во время снегопада в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua
    Авария в Киеве в ночь на 17 марта
    Авария в Киеве в ночь на 17 марта
    Фото "Информатор"
    Авария в Киеве в ночь на 17 марта
    Авария в Киеве в ночь на 17 марта
    Фото "Информатор"

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    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе

    "Укравтодор" и "Укргидрометцентр" несколько раз опубликовали штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Украине. Метели и обильные снегопады ожидаются практически по всей территории страны.

    Уже в ночь и утром 17 марта произошло несколько резонансных аварий, в том числе, и с участием общественного транспорта. Во Львовской области на трассе Киев — Чоп перевернулся рейсовый автобус и слетел с дороги микроавтобус.

    Смотрите также: Ужас на курорте в Грузии: вышла из строя канатная дорога

    На Житомирской трассе по направлению к Киеву пассажирский микроавтобус с надписью "Шаленый Чебурашка" врезался в грузовик. Пострадали три человека.

    В Киеве грузовик "Новой почты" при заносе столкнулся со снегоуборочной машиной, а на выезде из Вишневого (Киевская область) микроавтобус врезался в маршрутный автобус.

    Смотрите также: Рухнул на автомобили. Появились фото обрушения моста в США

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