Они не послушались синоптиков: массовые ДТП из-за снегопадов в Украине

"Укравтодор" и "Укргидрометцентр" несколько раз опубликовали штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Украине. Метели и обильные снегопады ожидаются практически по всей территории страны.

Уже в ночь и утром 17 марта произошло несколько резонансных аварий, в том числе, и с участием общественного транспорта. Во Львовской области на трассе Киев — Чоп перевернулся рейсовый автобус и слетел с дороги микроавтобус.

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На Житомирской трассе по направлению к Киеву пассажирский микроавтобус с надписью "Шаленый Чебурашка" врезался в грузовик. Пострадали три человека.

В Киеве грузовик "Новой почты" при заносе столкнулся со снегоуборочной машиной, а на выезде из Вишневого (Киевская область) микроавтобус врезался в маршрутный автобус.

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