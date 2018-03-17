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    Грузовик "Новой почты" врезался в снегоуборочную машину

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    На Харьковской площади в столице Украины занесло грузовик, который перевозил посылки "Новой почты". Фура врезалась в снегоуборочную машину.
    Видео "Информатор"

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В ночь на субботу в Киеве на Харьковской площади произошло грузовик службы доставки "Новая почта" въехал в коммунальную снегоуборочную машину.

    Авария произошла около трех часов ночи. Фура ехала в сторону Борисполя по Харьковскому шоссе, однако грузовик занесло и он врезался в спецмашину, сообщает издание "Информатор".

    Машины получили механические повреждения: у грузовика "Новой почти" отлетело зеркало и фара, у снегоуборочной машине помята левая дверь. Пострадавших нет.

    Напомним, что во Львовской области утром 17 марта произошли две аварии, связанные с ухудшением погоды. Там перевернулись автобус и микроавтобус на трассе Киев — Чоп.

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