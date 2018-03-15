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    Киев

    Зима и не уходила. Киев ночью засыпало снегом. Фотофакт

    Тема:

    Заносы и снегопады в Киеве (17)

    (обновлено: )30030
    По данным Укргидрометцентра, 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия.
    В Киеве в ночь на 15 марта выпал снег
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на четверг, 15 марта, выпал снег. Фото заснеженных дворов и улиц пользователи публикуют в соцсетях.

    "Еще вечером в среду о зиме напоминали небольшие кучи грязного не растаявшего снега, а утром в четверг — снег вновь "почистил" улицы", — отмечает автор фото Владимир, житель Подольского района.

    РИА Новости Украина
    В Киеве в ночь на 15 марта выпал снег

    Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов ожидаются сложные погодные условия.

    РИА Новости Украина
    В Киеве в ночь на 15 марта выпал снег

    Также сообщалось, что в Киеве на выходных существенно похолодает, температура ночью может опуститься до —10 градусов мороза. 

    РИА Новости Украина
    В Киеве в ночь на 15 марта выпал снег
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