Из-за снегопада въезд в Киев ограничен, часть населенных пунктов обесточена

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области Украины из-за снегопада, въезд в Киев грузового транспорта ограничен, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.

Напомним, что "Укравтордор" и украинские синоптики выпустили штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий по всей территории страны. Ожидаются обильные снегопады и метели, на дорогах гололед, налипание мокрого снега.

"Семнадцатого марта из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также сообщается, что, несмотря на снег, движение на автомобильных дорогах обеспечено, а в пятницу вечером из-за осложнения погодных условий начал работу штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13. Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.