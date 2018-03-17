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    Из-за снегопада въезд в Киев ограничен, часть населенных пунктов обесточена

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    В Волынской области уже около двадцати населенных пунктов остались без электричества. Въезд грузового и крупногабаритного транспорта в Киев решено ограничить.
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    ГСЧС

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области Украины из-за снегопада, въезд в Киев грузового транспорта ограничен, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Напомним, что "Укравтордор" и украинские синоптики выпустили штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий по всей территории страны. Ожидаются обильные снегопады и метели, на дорогах гололед, налипание мокрого снега.

    "Семнадцатого марта из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Также сообщается, что, несмотря на снег, движение на автомобильных дорогах обеспечено, а в пятницу вечером из-за осложнения погодных условий начал работу штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13. Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.

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