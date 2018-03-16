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    Общество

    Весна в Украине. Синоптики обещают снег и дожди

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    В пятницу, 16 марта, синоптики обещают на западе Украины дожди, в некоторых регионах Украины пройдет дождь, но будет довольно тепло.
    Мокрый снег с дождем
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 марта, в Украине местами ожидаются сильные дожди, кое-где пройдет снег, передает Укргидрометцентр.

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    Так на севере обещают снег, темепература днем достигнет минус 3 градусов мороза.

    На западе в пятницу будут лить дожди, температура местами достигнет 10 градусов тепла.

    На юге синоптики также обещают осадки в виде дождя с температурой до 8 градусов тепла.

    На востоке в пятницу будет сухо, облачно, температура днем — до 6 градусов тепла.

    В центральных областях — снег с дождем, температура днем — до 3 градусов тепла.

    В Киеве в пятницу небольшой снег, до минус 3 градусов мороза.

    Ранее синоптик сообщил, что настоящее потепление в Украину придет только после 27 марта.

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