Весна в Украине. Синоптики обещают снег и дожди

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 марта, в Украине местами ожидаются сильные дожди, кое-где пройдет снег, передает Укргидрометцентр.

Так на севере обещают снег, темепература днем достигнет минус 3 градусов мороза.

На западе в пятницу будут лить дожди, температура местами достигнет 10 градусов тепла.

На юге синоптики также обещают осадки в виде дождя с температурой до 8 градусов тепла.

На востоке в пятницу будет сухо, облачно, температура днем — до 6 градусов тепла.

В центральных областях — снег с дождем, температура днем — до 3 градусов тепла.

В Киеве в пятницу небольшой снег, до минус 3 градусов мороза.

Ранее синоптик сообщил, что настоящее потепление в Украину придет только после 27 марта.