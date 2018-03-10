Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой немало времени было уделено отношениям Украины и России. Кроме того работники "Киевпастранса" объявили забастовку.
По предварительной информации, выборы преемника Анатолия Конькова состоятся 6 марта 2015 года. По предложению Кочетова, по подготовке к внеочередному отчетно-изберательному Конгрессу ФФУ будет создана спецгруппа.
Сборная Украины по футболу отменила запланированный на среду товарищеский матч с национальной командой США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на президента Федерации футбола Украины Анатолия Конькова.
Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков заявил, что во время рабочего визита в Санкт-Петербург провел непродолжительную, но очень плодотворную встречу с главой Международной федерации футбола Йозефом Блаттером.
На прошлой неделе руководители трех российских футбольных клубов и глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин объявили о создании оргкомитета, который разработает концепцию объединенного чемпионата России с другими странами СНГ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".