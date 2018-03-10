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    Анатолий Коньков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Анатолий Коньков со своей женой Марией
    У экс-президента ФФУ угнали автомобиль в Киеве
    15:25 13.09.2017
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    Как сообщает супруга бывшего президента Федерации футбола Украины Анатолия Конькова,экс-чиновник остался без средства передвижения.
    Анатолий Коньков
    Коньков официально уволен с должности президента ФФУ
    15:00 06.03.2015
    143
    Кроме того, в ходе заседания было принято решение увеличить количество вице-президентов с трех до семи, а также количество членов КДК - до девяти.
    Андрей Павелко
    Андрей Павелко стал и.о. президента Федерации футбола Украины
    18:04 23.01.2015
    168
    Исполком Федерации футбола решил назначить исполняющим обязанности президента Андрея Павелко, который также является главой бюджетного комитета Верховной Рады.
    Анатолий Коньков
    Спорт за неделю. Коньков или не Коньков?
    17:19 19.12.2014
    1104
    Прошедшая неделя ознаменовала себя в первую очередь продолжающимся скандалом в украинской федерации футбола.
    Десятая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
    Хроника 18 декабря: забастовка транспортников Киева, слова Путина
    09:44 19.12.2014
    659Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой немало времени было уделено отношениям Украины и России. Кроме того работники "Киевпастранса" объявили забастовку.
    Протест под зданием ФФУ
    ФФУ пикетировали, требуя отставки Конькова 
    19:06 18.12.2014
    168
    В четверг у стен здания Федерации футбола Украины в Киеве снова было неспокойно - протестующие требовали отставки президента федерации Анатолия Конькова.
    Пикет ФФУ
    ФФУ снова пикетировали, требуя отставки Конькова 
    17:15 18.12.2014
    99
    В четверг у стен здания Федерации футбола Украины снова было неспокойно - протестующие требовали отставки президента федерации Анатолия Конькова.
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    В ФФУ опровергли отставку Конькова
    16:02 18.12.2014
    99
    Вопрос о переизбрании президента Федерации футбола Украины будет решаться 6 марта на отчетно-выборном конгрессе, уточнили в департаменте информации ФФУ.
    Анатолий Коньков
    Коньков ушел в отставку с поста президента ФФУ
    13:14 18.12.2014
    239
    По предварительной информации, выборы преемника Анатолия Конькова состоятся 6 марта 2015 года. По предложению Кочетова, по подготовке к внеочередному отчетно-изберательному Конгрессу ФФУ будет создана спецгруппа.
    Эка Згуладзе. Архивное фото
    Хроника 17 декабря: новый замглавы МВД, митинг транспортников Киева
    09:41 18.12.2014
    515Новые мирные переговоры в Минске
    Накануне Кабмин Украины назначил Эку Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел страны, кроме того в Раде зарегистрирован законопроект об отставке главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
    Болельщики ФК Волынь
    Спорт за неделю: команды побеждают, болельщики и чиновники позорят
    14:02 12.12.2014
    877
    Скандал в матче "Волынь" - "Металлист" перерастает в акцию протеста. "Динамо" лидирует в нацпервенстве и Лиге Европы. "Днепр", побеждая "Сент-Этьен", выходит в плей-офф.
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    Федерация футбола Киева выразила недоверие президенту ФФУ Конькову
    11:24 03.12.2014
    235
    Анатолий Коньков возглавляет Федерацию футбола Украины с 2012 года.
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    Встреча ФФУ, УЕФА ФИФА и РФС: компромисс может будет к октябрю
    15:37 18.09.2014
    90Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Президент ФФУ Анатолий Коньков очередь заявил, что позиция Украины по крымским клубам остается неизменной, и ФФУ попросила УЕФА и ФИФА ускорить принятие решения.
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    ФФУ просит УЕФА и ФИФА ускорить рассмотрение по крымским клубам
    13:20 18.09.2014
    65Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Украина категорически не согласна с участием в чемпионате России трех футбольных клубов из Крыма и потребовала применить санкции к РФ.
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    Сборная Украины по футболу отменила товарищеский матч с командой США
    09:10 04.03.2014
    19
    Сборная Украины по футболу отменила запланированный на среду товарищеский матч с национальной командой США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на президента Федерации футбола Украины Анатолия Конькова.
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    Коньков призвал болельщиков не участвовать в беспорядках
    13:11 28.01.2014
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    Глава Федерации футбола Украины Анатолий Коньков призывает фанатов не участвовать в политических акциях, которые связаны с применением насилия.
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    Коньков: матч без зрителей - ощутимая потеря для сборной Украины
    10:03 28.09.2013
    19
    "Конечно, игра без поддержки украинских болельщиков, которые всегда горячо переживают за сборную - очень ощутимая потеря для команды", - сказал президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков.
    Президент ФФУ соболезнует родным погибших в авиакатастрофе в Донецке
    12:56 14.02.2013
    7Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Большинство пассажиров аварийного самолета летели на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" (Донецк) и "Боруссией" (Дортмунд).
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    Президент ФФУ Коньков назвал встречу с Блаттером плодотворной
    08:52 22.01.2013
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    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков заявил, что во время рабочего визита в Санкт-Петербург провел непродолжительную, но очень плодотворную встречу с главой Международной федерации футбола Йозефом Блаттером.
    Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков
    Президент ФФУ не верит в идею создания чемпионата СНГ - СМИ
    12:53 17.12.2012
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    На прошлой неделе руководители трех российских футбольных клубов и глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин объявили о создании оргкомитета, который разработает концепцию объединенного чемпионата России с другими странами СНГ.
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