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Согласно информации, очередной жертвой трагедии стал 19-летний молодой человек, скончавшийся в воскресенье утром в клинике в Австрии. Ранее в пятницу в одной из клиник Германии скончалась 28-летняя девушка, а в субботу в Бухаресте умер 22-летний молодой человек.