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    Бухарест

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 50
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    Павел Климкин и Теодор Мелешкану
    Климкин похвалил главу МИД Румынии за "желание идти вперед"
    23:36 13.10.2017
    223Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Павел Климкин по итогам визита в Бухарест сообщил, что стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества в сфере образования, в том числе с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
    Украинский боксер Александр Хижняк
    Украинский боксер Хижняк досрочно стал чемпионом Европы
    02:15 22.03.2017
    178
    В ФБУ сообщили, что Вследствие полученной травмы в предыдущих поединках белорус Виктор Дзяшкевиш был вынужден сняться с финального поединка соревнований в Бухаресте.
    Румыны с барабанами и вувузелами требовали отставки кабмина на митинге
    Под барабаны.Тысячи человек вышли на митинг в Бухаресте 
    11:32 07.02.2017
    139
    Организаторы массовых протестов в социальных сетях анонсировали присутствие нескольких сотен человек. Люди выкрикивали: "Воры! Воры!", "Правительство - предатели!", "Отставка!".
    Масштабные протесты в Бухаресте
    Масштабные протесты в Бухаресте переросли в столкновения с полицией 
    10:59 02.02.2017
    291
    Четыре человека пострадали в ходе протестов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте вечером в среду, сообщают местные СМИ. Большая часть манифестантов покинула Площадь Победы, где расположено здание правительства страны.
    Министерство иностранных дел Украины
    Среди пострадавших при пожаре в ночном клубе Бухареста украинцев нет - МИД
    17:08 21.01.2017
    62
    Согласно информации, которая опубликована на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, среди пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте украинцев нет.
    Тушение пожара. Архивное фото
    При пожаре в ночном клубе в Бухаресте пострадали 40 человек – СМИ
    10:14 21.01.2017
    107
    ЧП произошло в первые часы субботы в элитном клубе в Бухаресте. Причина пожара на данный момент не известна. По словам спасателей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
    Роберт Левандовски. Архивное фото
    Левандовский пострадал от петарды в матче против Румынии
    01:18 12.11.2016
    170
    Встреча группы Е, состоявшаяся в пятницу в Бухаресте, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Роберт Левандовский отметился дублем уже после травмы, полученной от разрыва петарды.
    Футболист бухарестского Динамо умер во время матча
    Футболист бухарестского "Динамо" умер во время матча
    12:04 07.05.2016
    727
    Как сообщается, причина смерти игрока бухарестского футбольного клуба "Динамо" Патрика Екенга пока не выяснена. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного шока.
    Проезд без штанов в метро в Румынии. Видео
    Флешмоб "В метро без штанов" в Бухаресте 
    03:25 11.01.2016
    662
    Впервые подобную акцию устроили в Нью-Йорке 15 лет назад. Никакой особой идеи массовая акция не имеет. Главное - быть в верхней одежде, но с голыми ногами.
    Взрыв в Кишиневе
    Трех пострадавших от взрыва в Кишиневе транспортировали в Румынию
    17:52 10.01.2016
    120Взрыв в Кишиневе
    Согласно информации и.о. премьер-министра страны Георге Брега, румынские врачи более подготовлены, у них более богатый опыт. Они прошли подготовку в Голландии и Бельгии.
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Умерла еще одна пострадавшая от пожара в ночном клубе Бухареста
    14:59 15.12.2015
    122Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Во вторник утром в одной из больниц румынской столицы скончалась 24-летняя девушка,
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 60 человек - СМИ
    15:26 22.11.2015
    290Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Согласно информации, очередной жертвой трагедии стал 19-летний молодой человек, скончавшийся в воскресенье утром в клинике в Австрии. Ранее в пятницу в одной из клиник Германии скончалась 28-летняя девушка, а в субботу в Бухаресте умер 22-летний молодой человек.
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 59 человек
    02:42 22.11.2015
    47Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Очередной жертвой трагедии стал 22-летний молодой человек, скончавшийся в субботу утром. Ранее в пятницу в одной из клиник Германии скончалась 28-летняя девушка.
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Трагедия в Бухаресте: число жертв пожара в ночном клубе продолжает расти
    11:23 12.11.2015
    178Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Двое пострадавших от пожара скончались в ночь со среды на четверг в больнице Бухареста. Одна из погибших - девушка солиста выступавшей в клубе в день трагедии рок-группы Goodbye to Gravity Мадалина Стругару.
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Пожар в ночном клубе Бухареста: число жертв превысило 50 человек
    00:08 12.11.2015
    53Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    По данным румынских властей, всего после трагедии в больницах Бухареста остаются 76 человек, 24 из них находятся в опасном или критическом состоянии, еще 29 человек проходят лечение в больницах за рубежом.
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 49 человек
    01:15 11.11.2015
    66Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    По предварительным данным, причиной пожара, произошедшего в ночь с 30 на 31 октября в ночном клубе Сolectiv, стал фейерверк, запущенный во время исполнения рок-группой Goodbye to Gravity композиции "День, в который мы умрем".
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 46 человек - СМИ
    12:09 09.11.2015
    137Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    В больнице Тель-Авива скончалась пострадавшая в пожаре фотограф и журналист Теодора Мафтей. Также сообщается, что десять пострадавших будут доставлены самолетами НАТО в клиники Великобритании и Норвегии.
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Умер барабанщик группы, игравшей в сгоревшем клубе в Бухаресте
    23:48 08.11.2015
    95Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    В воскресенье вечером в больнице скончался барабанщик группы, игравшей в клубе, Богдан Энаке. Как сообщается, во время транспортировки Энаке самолетом в Швейцарию для лечения ожогов у музыканта началась кардиореспираторная недостаточность.
    Пожар в ночном клубе Бухареста
    Число жертв пожара в ночном клубе в Бухаресте выросло до 44 человек
    12:15 08.11.2015
    89Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    В первые часы трагедии погибло 27 человек, еще 200 пострадавших были госпитализированы в больницы. Утром в воскресенье сообщалось о 43 погибших.
    В Румынии не утихают антиправительственные манифестации
    В Румынии не утихают антиправительственные манифестации 
    12:06 08.11.2015
    264
    В Бухаресте и других крупных румынских городах пятый день подряд проходят многотысячные антиправительственные демонстрации. Протестное движение сформировалось стихийно после трагедии в столичном ночном клубе.
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