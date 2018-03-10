Четыре человека пострадали в ходе протестов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте вечером в среду, сообщают местные СМИ. Большая часть манифестантов покинула Площадь Победы, где расположено здание правительства страны.
Согласно информации, очередной жертвой трагедии стал 19-летний молодой человек, скончавшийся в воскресенье утром в клинике в Австрии. Ранее в пятницу в одной из клиник Германии скончалась 28-летняя девушка, а в субботу в Бухаресте умер 22-летний молодой человек.
Двое пострадавших от пожара скончались в ночь со среды на четверг в больнице Бухареста. Одна из погибших - девушка солиста выступавшей в клубе в день трагедии рок-группы Goodbye to Gravity Мадалина Стругару.
По данным румынских властей, всего после трагедии в больницах Бухареста остаются 76 человек, 24 из них находятся в опасном или критическом состоянии, еще 29 человек проходят лечение в больницах за рубежом.
По предварительным данным, причиной пожара, произошедшего в ночь с 30 на 31 октября в ночном клубе Сolectiv, стал фейерверк, запущенный во время исполнения рок-группой Goodbye to Gravity композиции "День, в который мы умрем".
В больнице Тель-Авива скончалась пострадавшая в пожаре фотограф и журналист Теодора Мафтей. Также сообщается, что десять пострадавших будут доставлены самолетами НАТО в клиники Великобритании и Норвегии.
В воскресенье вечером в больнице скончался барабанщик группы, игравшей в клубе, Богдан Энаке. Как сообщается, во время транспортировки Энаке самолетом в Швейцарию для лечения ожогов у музыканта началась кардиореспираторная недостаточность.
В Бухаресте и других крупных румынских городах пятый день подряд проходят многотысячные антиправительственные демонстрации. Протестное движение сформировалось стихийно после трагедии в столичном ночном клубе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".