Джен Псаки, которая занимала пост представителя внешнеполитического ведомства США с 11 февраля 2013 по 31 марта 2015 года, родила дочь Женевьеву. Известно, что мужа Псаки Грегори Мечера поздравляли с рождением дочери 14 августа.
США повторяет свое требование к режиму президента Сирии Башара Асада не перехватывать американские летательные аппараты в сирийском воздушном пространстве, заявила официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки.
США может подтвердить, что в последние дни Россия направила дополнительные танки, технику, ракетные установки и другое военное оборудование, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Джен Псаки.
По словам заместителя командующего армией ДНР Эдуарда Басурина, заявления СМИ о завершении 7 марта украинскими военными отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения не соответствуют действительности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".