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    Дженнифер Псаки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 161
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    Обама прополз на четвереньках вместе с ребенком Псаки
    Обама прополз на четвереньках вместе с ребенком Псаки
    07:21 16.04.2016
    645
    Фотография с ползающей по полу президентского кабинета девятимесячной дочерью директора по коммуникациям Белого дома Дженнифер Псаки — Женевьевой (Виви) Мечер и Обамой опубликована в сети.
    Джен Псаки
    Джен Псаки сообщила, что стала матерью
    15:00 28.08.2015
    260
    Джен Псаки, которая занимала пост представителя внешнеполитического ведомства США с 11 февраля 2013 по 31 марта 2015 года, родила дочь Женевьеву. Известно, что мужа Псаки Грегори Мечера поздравляли с рождением дочери 14 августа.
    Джен Псаки. Архивное фото
    Псаки: смена власти в РФ не является целью США
    04:58 26.03.2015
    136
    Представительница Госдепа США также подчеркнула, что желает "видеть Россию успешной и процветающей", а любые выражения сомнений в этом считает пропагандой.
    Флаг США
    США не пересмотрят критику в адрес Ирана - госдеп
    20:28 24.03.2015
    64
    Этого не произойдет даже после подписания "ядерного соглашения", заявила официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки.
    Джен Псаки. Архивное фото
    Призыв конгресса отправить оружие Украине не повлияет на политику США - госдеп
    20:26 24.03.2015
    361
    Что касается процесса принятия решений в вопросе поставки оружия Украине, то в этом отношении ничего не изменилось, заявила представитель госдепартамента Джен Псаки.
    Военнослужащий со снарядом
    Военные учения РФ в Крыму подрывают урегулирование в Украине - Псаки
    22:52 19.03.2015
    446
    Псаки подчеркнула, что "любые российские военные учения или размещение вооружений в Крыму, который является частью Украины, подрывают мирное дипломатическое решение кризиса".
    Жизнь в Дебальцево
    Псаки: ситуация в Донбассе зависит от выполнения закона о статусе
    22:24 19.03.2015
    262Особый статус Донбасса
    Официальный представитель госдепартамента Джен Псаки заявила в четверг, что США пока не проанализировали принятый Радой закон.
    Джен Псаки. Архивное фото
    Псаки о словах Яценюка по Донбассу: Украина имеет право защищать себя
    21:41 19.03.2015
    759Особый статус Донбасса
    Псаки сообщила, что "сепаратисты продолжают агрессивные действия в Луганске и Донецке и не соблюдают перемирие".
    Джен Псаки
    Госдеп США призвал Асада не перехватывать американские летательные аппараты в Сирии
    22:22 18.03.2015
    216Вооруженный конфликт в Сирии.
    США повторяет свое требование к режиму президента Сирии Башара Асада не перехватывать американские летательные аппараты в сирийском воздушном пространстве, заявила официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки.
    Флаг США
    Помощник госсекретаря США обсудила в Афинах ситуацию в Украине
    20:38 17.03.2015
    823
    Представитель госдепартамента Джен Псаки сообщила, что "обсуждались двусторонние отношения, события в регионе, включая ситуацию в Украине".
    Флаг США
    США готовы работать со следующим правительством Израиля - госдеп
    20:15 17.03.2015
    82
    Представитель госдепартамента Джен Псаки сообщила, что "США останутся тверды в нашей глубокой и безусловной поддержке Израиля".
    Политические карты, на которых Крым является частью территории РФ
    Обзор мировых СМИ: Крым, год спустя
    14:50 17.03.2015
    1601Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Спустя год после крымского референдума мировые СМИ продолжают обсуждать аспекты присоединения полуострова. Что изменилось в Крыму после года в составе России?
    Джен Псаки. Архивное фото
    Госдеп США обвинил РФ в репрессиях в Крыму и пообещал оставить санкции в силе
    23:01 16.03.2015
    268Новые санкции в отношении России.
    За прошедший год ситуация с соблюдением прав человека в Крыму ухудшилась, заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Джен Псаки.
    Джен Псаки
    РФ продолжает поставки военной техники в Украину - госдеп
    21:24 10.03.2015
    260Донбасс - мир?
    США может подтвердить, что в последние дни Россия направила дополнительные танки, технику, ракетные установки и другое военное оборудование, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Джен Псаки.
    Флаг США
    Госдеп США не подготовил доклад Конгрессу о поставках оружия Украине
    20:46 10.03.2015
    233
    Официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки отметила, что "ситуация в Украине чрезвычайно изменчива, и мы хотим, чтобы Конгресс получил наиболее полную информацию".
    Джен Псаки. Архивное фото
    Госдеп США не видел сообщения о недостаточном отводе вооружения силовиками
    00:37 10.03.2015
    120Донбасс - мир?
    По словам заместителя командующего армией ДНР Эдуарда Басурина, заявления СМИ о завершении 7 марта украинскими военными отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения не соответствуют действительности.
    Джен Псаки
    Госдеп США отмечает позитивную динамику соблюдения перемирия в Донбассе
    23:59 26.02.2015
    143Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В последние два дня наблюдалось сокращение нарушений, ответила представитель госдепартамента Джен Псаки на вопрос, соблюдается ли режим прекращения огня в Донбассе.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    США выразили обеспокоенность продлением ареста Савченко
    04:23 26.02.2015
    321Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Содержание Савченко под стражей и обращение с ней неприемлемы по любым стандартам, заявила представитель госдепартамента США Джен Псаки. Украинка в СИЗО проводит голодовку уже на протяжении 75 дней.
    Отвод колонны тяжелой военной техники ополченцев из Донецка
    Последствия нарушения минских соглашений будут непредсказуемыми – Бондаренко
    14:47 25.02.2015
    1258Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В ДНР и ЛНР заявили о готовности отвести тяжелую технику и заверили, что даже начали ее перемещение.
    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    Встреча глав МИД "нормандской четверки": отвод вооружений и мандат ОБСЕ
    19:37 24.02.2015
    488Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В Париже прошла встреча глав МИД "нормандской четверки". Участники встречи обсудили вопросы имплементации минских договоренностей.
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