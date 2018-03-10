Из маленького грузинского городка на берегу Черного моря в Грузии планируют сделать "город будущего" - важный логистический и транзитный центр. Амбициозный проект является самым масштабным для властей страны.
Документ был подписан на конференции "Грузия, Молдавия и Украина: "Восточное партнерство" и современные вызовы безопасности", в которой приняли участие 150 глав и членов парламентов, дипломатов и экспертов.
Саакашвили опубликовал в социальной сети фрагмент интервью Гиоргадзе российскому телеведущему Леониду Якубовичу. В этом интервью Игорь Гиоргадзе говорит, что "с вероятностью в 80 процентов и даже 85 процентов Михаил Саакашвили не умрет своей смертью".
Массовая депортация грузин из Германии за нарушение миграционного законодательства и может привести к отмене безвизового режима для граждан Грузии. Они массово просят убежища и занимаются криминальной деятельностью.
Как заявил начальник отдела департамента специальных расследований Генпрокуратуры, если бы Саакашвили удалось дать показания в суде, то удалось бы снять многие вопросы относительно так называемых грузинских снайперов.
Случаи заболевания корью в Грузии увеличились с начала года в два раза. В частности, в течение января зафиксированы 102 случая инфицирования вирусом, заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Российское агентство РИА Новости опубликовало часть интервью с грузинскими снайперами Александром Ревазишвили и Кобой Нергадзе. Они заявили о непосредственном участии украинских депутатов в событиях Евромайдана.
Депутат грузинского парламента Гия Вольский заявил, что задержание Михаила Саакашвили произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии - "у Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили".
В Германии после введения безвизового режима резко возросло количество искателей убежища из Грузии. Некоторые из них совершает в Германии правонарушения, ожидая решения об отказе в предоставлении убежища.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Российское агентство РИА Новости опубликовало часть интервью с грузинскими снайперами Александром Ревазишвили и Кобой Нергадзе. Они заявили о непосредственном участии украинских депутатов в событиях Евромайдана.
Депутат грузинского парламента Гия Вольский заявил, что задержание Михаила Саакашвили произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии - "у Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили".
В Германии после введения безвизового режима резко возросло количество искателей убежища из Грузии. Некоторые из них совершает в Германии правонарушения, ожидая решения об отказе в предоставлении убежища.
Из маленького грузинского городка на берегу Черного моря в Грузии планируют сделать "город будущего" - важный логистический и транзитный центр. Амбициозный проект является самым масштабным для властей страны.
Массовая депортация грузин из Германии за нарушение миграционного законодательства и может привести к отмене безвизового режима для граждан Грузии. Они массово просят убежища и занимаются криминальной деятельностью.
Случаи заболевания корью в Грузии увеличились с начала года в два раза. В частности, в течение января зафиксированы 102 случая инфицирования вирусом, заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Саакашвили опубликовал в социальной сети фрагмент интервью Гиоргадзе российскому телеведущему Леониду Якубовичу. В этом интервью Игорь Гиоргадзе говорит, что "с вероятностью в 80 процентов и даже 85 процентов Михаил Саакашвили не умрет своей смертью".