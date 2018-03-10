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    Грузия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1009
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    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили заявил, что снова намерен стать президентом Грузии
    12:04 05.03.2018
    986
    По словам Михаила Саакашвили, в Грузии сейчас безнадежность, люди массово покидают страну, поэтому он должен выиграть президентские выборы.
    Снег на одной из улиц в Рустави.
    Грузия: мы стараемся идти в ногу с будущим
    12:59 03.03.2018
    337
    Из маленького грузинского городка на берегу Черного моря в Грузии планируют сделать "город будущего" - важный логистический и транзитный центр. Амбициозный проект является самым масштабным для властей страны.
    Андрей Парубий
    Украина может создать военную бригаду с Молдовой и Грузией - Парубий
    21:10 02.03.2018
    160
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран пройдет в Киеве.
    Украина, Молдавия и Грузия подписали документ о региональной безопасности
    Украина, Молдавия и Грузия подписали документ о региональной безопасности
    14:44 02.03.2018
    130
    Документ был подписан на конференции "Грузия, Молдавия и Украина: "Восточное партнерство" и современные вызовы безопасности", в которой приняли участие 150 глав и членов парламентов, дипломатов и экспертов.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили обвинил экс-главу МГБ Грузии в намерении его убить
    19:45 22.02.2018
    132Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Саакашвили опубликовал в социальной сети фрагмент интервью Гиоргадзе российскому телеведущему Леониду Якубовичу. В этом интервью Игорь Гиоргадзе говорит, что "с вероятностью в 80 процентов и даже 85 процентов Михаил Саакашвили не умрет своей смертью".
    Полиция Германии
    Германия выдворяет десятки граждан Грузии на родину - СМИ
    13:19 22.02.2018
    319
    Массовая депортация грузин из Германии за нарушение миграционного законодательства и может привести к отмене безвизового режима для граждан Грузии. Они массово просят убежища и занимаются криминальной деятельностью.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    В ГПУ собираются допросить Саакашвили по видеосвязи
    13:15 20.02.2018
    70
    Как заявил начальник отдела департамента специальных расследований Генпрокуратуры, если бы Саакашвили удалось дать показания в суде, то удалось бы снять многие вопросы относительно так называемых грузинских снайперов.
    Флаги Евросоюза и Грузии
    "Не принесет результатов". Грузия не спешит со вступлением в ЕС - МИД
    16:03 19.02.2018
    196
    Правительство Грузии не думает о подаче запроса на членство в Евросоюзе, так как там считают, что сейчас "неподходящее время и на данном этапе это не принесет никаких результатов".
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Экс-глава грузинских снайперов: есть шанс расследовать расстрел "Небесной сотни"
    15:44 19.02.2018
    840
    Экс-командир батальона грузинской армии "Аваза" Тристан Цителавшили заявил, что если будет желание украинской власти и прокуратуры, свободно могут дело по "Небесной сотне" открыть и расследовать.
    Ситуация в Киеве 20 февраля 2014 года. Архивное фото
    Грузинские снайперы с Майдана скрываются в Армении - журналист
    15:29 19.02.2018
    871Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    По словам журналиста, героев фильма о снайперах, который вышел ранее, пришлось искать через несколько стран. "Это была очень долгая история… Мы начали свои поиски в Македонии".
    Корь
    Власти Грузии объявили об эпидемии кори в стране
    12:47 16.02.2018
    230
    Случаи заболевания корью в Грузии увеличились с начала года в два раза. В частности, в течение января зафиксированы 102 случая инфицирования вирусом, заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Архивное фото
    Президент Грузии заявил, что не видит оснований для помилования Саакашвили
    02:36 15.02.2018
    331Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что в процессе помилования он никогда не учитывает политический аспект.
    Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности
    Саакашвили получил в Нидерландах паспорт
    17:53 14.02.2018
    3854
    Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что документ дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура получения заняла всего несколько минут.
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама
    13:07 14.02.2018
    1305Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Прокуратура Польши не ведет разбирательство по экстрадиции Саакашвили
    12:45 14.02.2018
    182
    Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что Окружная прокуратура Варшавы не ведет разбирательства по вопросу Саакашвили.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили обещает изменить ситуацию и в Грузии, и в Украине
    06:57 14.02.2018
    332Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Комментируя планы по возвращению на родину и в Украину, Михаил Саакашвили заявил, что "олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют".
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Грузинский снайпер: Пашинский и Парасюк стреляли во время Евромайдана - СМИ
    10:47 13.02.2018
    3345Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Российское агентство РИА Новости опубликовало часть интервью с грузинскими снайперами Александром Ревазишвили и Кобой Нергадзе. Они заявили о непосредственном участии украинских депутатов в событиях Евромайдана.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    Польша уже получила запрос Грузии на экстрадицию Саакашвили
    00:15 13.02.2018
    1062Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что у Киева было два выбора: экстрадировать Михаила Саакашвили на родину или депортировать в Польшу.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    В Грузии прокомментировали задержание Саакашвили в Киеве
    16:47 12.02.2018
    1569Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Депутат грузинского парламента Гия Вольский заявил, что задержание Михаила Саакашвили произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии - "у Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили".
    Флаги Евросоюза и Грузии
    В Германии потребовали отобрать у Грузии безвиз с ЕС
    10:31 12.02.2018
    986
    В Германии после введения безвизового режима резко возросло количество искателей убежища из Грузии. Некоторые из них совершает в Германии правонарушения, ожидая решения об отказе в предоставлении убежища.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности
    Саакашвили получил в Нидерландах паспорт
    17:53 14.02.2018
    3854
    Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что документ дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура получения заняла всего несколько минут.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Грузинский снайпер: Пашинский и Парасюк стреляли во время Евромайдана - СМИ
    10:47 13.02.2018
    3345
    Российское агентство РИА Новости опубликовало часть интервью с грузинскими снайперами Александром Ревазишвили и Кобой Нергадзе. Они заявили о непосредственном участии украинских депутатов в событиях Евромайдана.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    В Грузии прокомментировали задержание Саакашвили в Киеве
    16:47 12.02.2018
    1569
    Депутат грузинского парламента Гия Вольский заявил, что задержание Михаила Саакашвили произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии - "у Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили".
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама
    13:07 14.02.2018
    1305
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    Польша уже получила запрос Грузии на экстрадицию Саакашвили
    00:15 13.02.2018
    1062
    Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что у Киева было два выбора: экстрадировать Михаила Саакашвили на родину или депортировать в Польшу.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили заявил, что снова намерен стать президентом Грузии
    12:04 05.03.2018
    986
    По словам Михаила Саакашвили, в Грузии сейчас безнадежность, люди массово покидают страну, поэтому он должен выиграть президентские выборы.
    Флаги Евросоюза и Грузии
    В Германии потребовали отобрать у Грузии безвиз с ЕС
    10:31 12.02.2018
    986
    В Германии после введения безвизового режима резко возросло количество искателей убежища из Грузии. Некоторые из них совершает в Германии правонарушения, ожидая решения об отказе в предоставлении убежища.
    Ситуация в Киеве 20 февраля 2014 года. Архивное фото
    Грузинские снайперы с Майдана скрываются в Армении - журналист
    15:29 19.02.2018
    871
    По словам журналиста, героев фильма о снайперах, который вышел ранее, пришлось искать через несколько стран. "Это была очень долгая история… Мы начали свои поиски в Македонии".
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Экс-глава грузинских снайперов: есть шанс расследовать расстрел "Небесной сотни"
    15:44 19.02.2018
    840
    Экс-командир батальона грузинской армии "Аваза" Тристан Цителавшили заявил, что если будет желание украинской власти и прокуратуры, свободно могут дело по "Небесной сотне" открыть и расследовать.
    Флаги Евросоюза и Грузии
    МИД Грузии оценил шансы приостановки безвиза с ЕС
    19:31 10.02.2018
    540
    Европейское бюро по оказанию поддержки просителям убежища сообщило, что число грузинских граждан-соискателей убежища в странах-членах Евросоюза (ЕС) за 2017 год увеличилось на 35%.
    Снег на одной из улиц в Рустави.
    Грузия: мы стараемся идти в ногу с будущим
    12:59 03.03.2018
    337
    Из маленького грузинского городка на берегу Черного моря в Грузии планируют сделать "город будущего" - важный логистический и транзитный центр. Амбициозный проект является самым масштабным для властей страны.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили обещает изменить ситуацию и в Грузии, и в Украине
    06:57 14.02.2018
    332
    Комментируя планы по возвращению на родину и в Украину, Михаил Саакашвили заявил, что "олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют".
    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Архивное фото
    Президент Грузии заявил, что не видит оснований для помилования Саакашвили
    02:36 15.02.2018
    331
    Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что в процессе помилования он никогда не учитывает политический аспект.
    Полиция Германии
    Германия выдворяет десятки граждан Грузии на родину - СМИ
    13:19 22.02.2018
    319
    Массовая депортация грузин из Германии за нарушение миграционного законодательства и может привести к отмене безвизового режима для граждан Грузии. Они массово просят убежища и занимаются криминальной деятельностью.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Председатель парламента рассказал, что ждет Саакашвили в Грузии
    10:31 09.02.2018
    268
    Как отметил председатель парламента республики Ираклий Кобахидзе, что касается экстрадиции Михеила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест: "У нас у него слабая политическая поддержка".
    Корь
    Власти Грузии объявили об эпидемии кори в стране
    12:47 16.02.2018
    230
    Случаи заболевания корью в Грузии увеличились с начала года в два раза. В частности, в течение января зафиксированы 102 случая инфицирования вирусом, заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
    Флаги Евросоюза и Грузии
    "Не принесет результатов". Грузия не спешит со вступлением в ЕС - МИД
    16:03 19.02.2018
    196
    Правительство Грузии не думает о подаче запроса на членство в Евросоюзе, так как там считают, что сейчас "неподходящее время и на данном этапе это не принесет никаких результатов".
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Прокуратура Польши не ведет разбирательство по экстрадиции Саакашвили
    12:45 14.02.2018
    182
    Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что Окружная прокуратура Варшавы не ведет разбирательства по вопросу Саакашвили.
    Андрей Парубий
    Украина может создать военную бригаду с Молдовой и Грузией - Парубий
    21:10 02.03.2018
    160
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран пройдет в Киеве.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили обвинил экс-главу МГБ Грузии в намерении его убить
    19:45 22.02.2018
    132
    Саакашвили опубликовал в социальной сети фрагмент интервью Гиоргадзе российскому телеведущему Леониду Якубовичу. В этом интервью Игорь Гиоргадзе говорит, что "с вероятностью в 80 процентов и даже 85 процентов Михаил Саакашвили не умрет своей смертью".
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