Литва первой в ЕС узаконила альтернативное название Грузии

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Госкомиссия по литовскому языку в четверг утвердила альтернативный вариант названия Грузии "Сакартвело", заявил РИА Новости председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

"К нам обратилось посольство Грузии в Литве с просьбой об узаконивании названия "Сакартвело", кроме того, обратился и МИД Литвы с этим же предложением", — сообщил Антанайтис.

По его словам, в официальных документах альтернативный вариант не будет использоваться, только официальное название страны.

Таким образом, Литва станет первым государством в Евросоюзе, которое начнет использовать в своем языке альтернативное название Грузии, отметили в комиссии.