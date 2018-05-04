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    В мире

    Литва первой в ЕС узаконила альтернативное название Грузии

    (обновлено: )20304
    Государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативный вариант названия Грузии "Сакартвело". Соответствующее решение было принято в четверг.
    Флаг Грузии
    REUTERS David Mdzinarishvili

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Госкомиссия по литовскому языку в четверг утвердила альтернативный вариант названия Грузии "Сакартвело", заявил РИА Новости председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

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    "К нам обратилось посольство Грузии в Литве с просьбой об узаконивании названия "Сакартвело", кроме того, обратился и МИД Литвы с этим же предложением", — сообщил Антанайтис.

    По его словам, в официальных документах альтернативный вариант не будет использоваться, только официальное название страны.

    Таким образом, Литва станет первым государством в Евросоюзе, которое начнет использовать в своем языке альтернативное название Грузии, отметили в комиссии.

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