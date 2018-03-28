Безбедные старики или голодные призраки? Пенсионная реформа в Грузии

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РИА Новости Украина

Колумнист Sputnik Грузия Котэ Ингороква критически оценивает некоторые важные условия намечающейся в Грузии пенсионной реформы и пытается обосновать, почему в целом относится к ней негативно.

У-ф-ф! Кажется, пронесло! Успели-таки проскочить за роковую черту — 40 лет. Пенсионное реформирование пока счастливо обходит нас стороной. Во всяком случае, ни мне, ни близким ничего в принудительном порядке отчислять в накопительный фонд не придется.

Это я, главным образом, о своих детях. Внуки еще не доросли, время настанет — разберутся. Ну а мне лично в бурно обсуждаемой не только в парламенте, но и на всех перекрестках реформе места, по правде говоря, вообще не оставили. Инициаторы прямо в лоб бесцеремонно объявили — рассчитана она, в основном, на тех, кому сейчас 30-35.

То есть, не на действующих пенсионеров, которые с замиранием сердца ждали ее. И, как обычно, остались в роли голодных навязчивых призраков. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Навидались мы, знаете ли, всяких реформ! Даже заранее готовы перечислить тех, кто наверняка в накладе не останется. И к которым мы с вами явно не принадлежим.

Если кто не согласен, напомню — никому не возбраняется включиться в пенсионные игрища и после 40. На добровольной основе. Добровольцы — это, правда, люди, глубоко во что-то верящие. Готовые жертвовать собой. Не знаю, как вы, а я ни собой, ни своими скромными доходами пожертвовать не готов…

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Вспоминаю, как в начале 90-х ко мне домой заявились двое представительных молодых людей. Костюмы с иголочки. Авторучки с золотыми перьями. Часы — может, и не "ролексы", но что-то не менее престижное. Вынули из "крокодилового" кейса заранее отпечатанный договор. И предложили примерно то же, о чем на заседании парламентской комиссии докладывал замминистра финансов Николоз Гагуа — пенсионные накопления.

Возраст был такой, когда для меня это имело смысл. А условия выглядели даже получше, чем теперь. Следовало одноразово внести определенную, вполне вмещающуюся в рамки разумного сумму. И все. Дальше платить не требовалось — только приводить новых таких же простаков. К счастью, я на удочку не попался. Кто попались, сегодня получают, как и все, свои 180 лари. А "представительные молодые люди", насколько мне известно, занялись потом сетевым маркетингом.

Принцип и конечный результат "финансовых пирамид" давно всем хорошо знаком. Тем не менее, они продолжают дышать, меняя форму и названия. А вот про пирамиду социальную, в которой, если меня спросить, нет ничего дурного, все забыли. И вспоминать категорически отказываются. Между тем, только она способна реально обеспечить надежную социальную защиту человека в старости.

Суть крайне проста, а эффективность проверена практикой: последующие поколения отчисляют средства не на то, чтобы при поддержке государства пополнять свои личные накопления на "черный день", но чтобы содержать поколения предыдущие. В этом проявляется основной принцип и смысл любого социума с тех пор, как первобытные люди научились не убивать немощных нахлебников-стариков.

Реформу, от которой ныне живущие пенсионеры заведомо ничего не получат, называть пенсионной по меньшей мере лицемерно. Кстати, что получат пенсионеры потенциальные — да-да, те, которым по 30-35! — тоже венчает большой вопросительный знак.

Возьмем упоминаемый ежемесячный размер пенсии в 750 лари к 2040 году. Если принять во внимание прочную тенденцию исторического обесценивания любых мировых валют и роста цен, то через четверть века… Впрочем, кто возьмется судить, что будет через четверть века?! Раньше планировали на пятилетки, и то не всегда получалось. А тут амбициозно замахнулись на целое 25-летие!

Да и кто мне объяснит принципиальную разницу между накопительным пенсионным фондом, который нам — а точнее, нашим внукам — предлагают, и обычным депозитным счетом в коммерческом банке? В банке хотя бы знаешь, что если платить регулярно, вместе с суммой на счету будут расти и процентные отчисления.

А с пенсиями никто ни за что ответственности на себя не берет. Государство предполагает доплачивать 1-2 процента, но это с оклада, размер которого в общем-то не меняется. С возрастом нередко уменьшается, уступая напору молодых. Индексацию тоже никто не обещает: сколько за 25 или 50 лет вложите, столько же и получите. А что на эти деньги сможете купить, никого не волнует.

Вот и смотрите сами, как выгодней: в банк или в пенсионный фонд! Единственное — при нашем общенациональном разгильдяйстве мы частенько можем забыть добровольно зачислить деньги на банковский счет. А в фонд, если вам на сегодня меньше 40 лет, их изымут в обязательном порядке.

И еще, как разъяснил господин Гагуа, на старости лет грузинским гражданам будет благородно предоставлена возможность продлить статистическую… продолжительность собственной жизни! Статистика, конечно, вещь великая. Особенно если в Грузии не поддается увеличению продолжительность жизни биологической. С сугубо прагматической точки зрения это даже нецелесообразно: меньше стариков — выше экономия на обязательных государственных пенсионных выплатах. Прошу, конечно, прощения за цинизм, но логически это так.

Тем более, когда забота о пенсионерах становится заботой не их детей в лице энергичного молодого поколения, а оказывается в руках Пенсионного агентства. За места в руководстве которого — почему-то я в этом абсолютно не сомневаюсь — уже развернулась отчаянная борьба.

Под таким углом пенсионная реформа в целом видится со стороны как очередная попытка выудить у широких масс населения их жалкие гроши. Причем, никто даже не удосужился подкрепить это официальное желание убедительной социальной рекламой. Наверное, в силу того, что рекламировать, собственно, нечего. Возможностей для выгодного инвестирования аккумулированных в пенсионном фонде средств в условиях Грузии практически нет. Зато их достаточно, чтобы этот фонд, мягко говоря, распылить. Как уже не раз бывало в различных сферах жизни нашего общества.

Вот и остается инициаторам нового начинания традиционно и нудно ссылаться на опыт некоторых зарубежных государств. Как во всех случаях, когда речь о том, каким бы способом у людей деньги забрать, а не побольше людям заплатить. По примеру тех же самых зарубежных стран…

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К чести наших депутатов следует отметить, что законопроект в нынешнем его виде ими одобрен не был. В парламенте все-таки заседают живые люди. И если не оказывать на них чрезмерного давления — надо полагать, достаточно здравомыслящие.

Насколько их хватит — вопрос другой. Тем более, что пенсионная реформа в Грузии действительно назрела и крайне актуальна для значительной части населения страны.