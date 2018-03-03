В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получать пенсию в Украине

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Украинцы, которые легально работают за границей, могут засчитать свой страховой стаж, приобретенный за пределами страны, при оформлении пенсии в Украине.

Об этом в комментарии УНН сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

"Вопрос зачисления страхового стажа для украинцев, работающих за рубежом, решается путем заключения соответствующих международных договоров, которые Украина должна и нарабатывает с более 20 странами мира. В частности, есть такое соглашение с Польшей, с Испанией, с Португалией, обрабатывается и готовится к подписанию соглашение с Германией, с Грецией и Италией ", — рассказал Зарудный.

Как уточнил он, соглашением с Польшей предусмотрено, что когда в Польше или в Украине назначается пенсия по местному национальному законодательством, то учитывается и тот стаж, приобретенный на территории других стран.

"Поэтому, если, например, наши работники работали в Польше, но работали, официально, легально, есть подтверждение того, что платили там налоги, социальные взносы, то этот период будет засчитан им при назначении пенсии в Украине. И так же, если они будут в Польше оформлять свою пенсию, им будет зачтен и тот период, когда они работали и платили взносы в Украине. То есть по Польше этот вопрос решен ", — пояснил Зарудный.

По его словам, по такому же принципу действуют и будут действовать соглашения с другими странами.

Как сообщалось ранее, в Польше находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов.