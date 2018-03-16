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    Министр Рева о пенсии: это не вознаграждение и не премия

    (обновлено: )10302
    Пенсии повысят тогда, когда мы действительно получим доходы в Пенсионном фонде, которые позволят это сделать на постоянной основе, а не от случая к случаю, пояснил глава Минсоцполитики.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Пенсии в Украине будут повышены тогда, когда доход Пенсионного фонда позволит это сделать на постоянной основе, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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    "Пенсии могут быть повышены тогда, когда мы действительно получим доходы в Пенсионном фонде, которые позволят это сделать на постоянной основе, а не от случая к случаю", — заявил Рева в эфире телеканала NEWSONE.

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    Министр подчеркнул, что "пенсия — это не вознаграждение и не премия". 

    "Пенсия — это то, что человек заработал за свою трудовую деятельность. Есть люди, которые не могут заработать за свой возраст — это те, кто имеет группу инвалидности. Соответственно, у них немного другой порядок назначения и расчета пенсий. Был общий перерасчет пенсий согласно тем нормативам, которые заложены в законе. Каждый сегодня получает ту пенсию, которую ему определил закон", — добавил Рева.

    Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что украинцы, которые легально работают за границей, могут засчитать свой страховой стаж, приобретенный за пределами страны, при оформлении пенсии в Украине.

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