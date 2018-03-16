Министр Рева о пенсии: это не вознаграждение и не премия

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Пенсии в Украине будут повышены тогда, когда доход Пенсионного фонда позволит это сделать на постоянной основе, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Пенсии могут быть повышены тогда, когда мы действительно получим доходы в Пенсионном фонде, которые позволят это сделать на постоянной основе, а не от случая к случаю", — заявил Рева в эфире телеканала NEWSONE.

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Министр подчеркнул, что "пенсия — это не вознаграждение и не премия".

"Пенсия — это то, что человек заработал за свою трудовую деятельность. Есть люди, которые не могут заработать за свой возраст — это те, кто имеет группу инвалидности. Соответственно, у них немного другой порядок назначения и расчета пенсий. Был общий перерасчет пенсий согласно тем нормативам, которые заложены в законе. Каждый сегодня получает ту пенсию, которую ему определил закон", — добавил Рева.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что украинцы, которые легально работают за границей, могут засчитать свой страховой стаж, приобретенный за пределами страны, при оформлении пенсии в Украине.