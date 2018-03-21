наверх
21.03.201814:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Киеве у памятника Ватутину ветераны МВД требуют повысить пенсии

    (обновлено: )17841
    По всей Украине 21 марта проходят акции протеста ветеранов силовых структур, которые добиваются индексации и повышения пенсий. Кроме Киева, акции организованы во Львове, Полтаве, Херсоне и других городах.
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии
    Фото Twitter Евгения Солонины

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в Мариинском парке в среду прошла акция протеста пенсионеров и ветеранов силовых структур, в том числе Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины.

    Читайте также: Шумно, но несерьезно. Майдан до первой крови

    Протестующие требуют проведения индексации пенсий для ветеранов украинских силовых структур. Также он настаивают на внесение законопроекта Кабинета министра о пересчете пенсий на рассмотрение Верховной Рады.

    Фото Twitter Евгения Солонины
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве

    Это повторная акция ветеранов МВД и ВСУ. Протесты одновременно проходят по всей Украине, кроме Киева, ветераны собрались под облгосадминистрациями во Львове, Полтаве, Херсоне и других городах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Заседание Совета Федерации РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России