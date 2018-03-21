В Киеве у памятника Ватутину ветераны МВД требуют повысить пенсии

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в Мариинском парке в среду прошла акция протеста пенсионеров и ветеранов силовых структур, в том числе Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины.

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Протестующие требуют проведения индексации пенсий для ветеранов украинских силовых структур. Также он настаивают на внесение законопроекта Кабинета министра о пересчете пенсий на рассмотрение Верховной Рады.

Фото Twitter Евгения Солонины Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве

Это повторная акция ветеранов МВД и ВСУ. Протесты одновременно проходят по всей Украине, кроме Киева, ветераны собрались под облгосадминистрациями во Львове, Полтаве, Херсоне и других городах.