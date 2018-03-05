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    Минсоцполитики меняет механизм начисления пенсий

    (обновлено: )39902
    Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что после изменений будут учтены все проблемные моменты в начислении пенсий.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики инициирует изменение начисления пенсий.

    Андрей Павловский
    Facebook Андрея Павловского
    Павловский: пенсионная реформа и профанация

    В министерстве уточняют, что изменения будут касаться тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 получились не высокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания — получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой.

    "Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы (…)Напоминаю, что внедрена пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы ", — заявил министр Андрей Рева.

    Среди проблемных моментов так же отмечается и то, что перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у тех пенсионеров, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Это произошло потому, что заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию, стаж досчитали, а коэффициент упал, объяснил Рева.

    Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, на сколько вырастут пенсии военных. В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года — 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.

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