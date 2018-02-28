В Раде обратились к G7 за помощью в вопросе пенсий жителям Донбасса

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады Украины, депутат от партии "Батькивщина" Григорий Немыря обратился к послам "Большой семерки" с просьбой содействовать в решении вопроса о принятии украинским парламентом законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в среду пресс-служба партии.

Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

Как сообщила пресс-служба партии, Немыря неоднократно поднимал вопрос о выплате пенсий на заседаниях согласительного комитета. Кроме того, было отправлено три письменных обращения к председателю Верховной рады, которые остались без ответа.

"Я обратился с письмом к послам "Большой семерки" с просьбой способствовать неотложному включению в повестку дня руководством Верховной Рады законопроекта… Надеюсь, что вмешательство европейских институтов поможет решить этот вопрос в ближайшее время", — цитирует пресс-служба слова депутата. Отмечается, что речь идет более чем о 600 тысячах граждан Украины, которые "не получают пенсию по дискриминационным причинам".

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и вынужденным переселенцам.

Между тем Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям неподконтрольных территориях Донбасса.