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    В Раде обратились к G7 за помощью в вопросе пенсий жителям Донбасса

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    Глава парламентского комитета обратился с письмом к послам G7 с просьбой способствовать неотложному включению в повестку дня руководством Рады законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
    Пожилая женщина в Авдеевке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады Украины, депутат от партии "Батькивщина" Григорий Немыря обратился к послам "Большой семерки" с просьбой содействовать в решении вопроса о принятии украинским парламентом законопроекта о выплатах пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в среду пресс-служба партии.

    Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

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    Как сообщила пресс-служба партии, Немыря неоднократно поднимал вопрос о выплате пенсий на заседаниях согласительного комитета. Кроме того, было отправлено три письменных обращения к председателю Верховной рады, которые остались без ответа.

    "Я обратился с письмом к послам "Большой семерки" с просьбой способствовать неотложному включению в повестку дня руководством Верховной Рады законопроекта… Надеюсь, что вмешательство европейских институтов поможет решить этот вопрос в ближайшее время", — цитирует пресс-служба слова депутата. Отмечается, что речь идет более чем о 600 тысячах граждан Украины, которые "не получают пенсию по дискриминационным причинам".

    "Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

    Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и вынужденным переселенцам.

    Между тем Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям неподконтрольных территориях Донбасса.

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