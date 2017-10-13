Пенсионная реформа. Рева "обрадовал" граждан старше 45 лет

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Пенсионная реформа обяжет украинских работодателей брать на работу людей в возрасте от 45 лет по квотному принципу, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в Украине 11 октября.

По словам министра соцполитики, законопроект №6614 предусматривает, что 4% наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

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"Это квотный принцип. Мы его обязательно введем, и будем следить через нашу государственную службу труда за тем, чтобы эта норма соблюдалась", — сказал Рева в эфире телеканала "1+1".

Верховная Рада 3 октября одобрила этот закон, принятие которого является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. В минувшее воскресенье, 8 октября, закон подписал президент Петр Порошенко.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

РИА Новости Украина Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика

Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.

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На данный момент в Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

Как сообщало РИА Новости Украина, ранее парламентская фракция "Батькивщина" заявила, что собирается обжаловать принятие правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий" в Конституционном суде.