Как будет работать пенсионная реформа. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 9 октября, будет обнародован Закон о пенсионной реформе. Об этом накануне заявил президент Петр Порошенко подписывая документ. По его словам, осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе.

Для 5,5 миллиона пенсионеров выплаты в среднем увеличатся на 692 гривны. Размер минимальной пенсии вырастет на 11% до 1452 гривен. С 1 октября должны были восстановиться выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере. А с 1 января 2019 года предусмотрено введение накопительной системы пенсионного страхования.

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Застрахованные лица, которым на 1 января 2019 года осталось менее десяти лет до пенсионного возраста, могут не платить страховые взносы в накопительную систему.

Основные изменения в пенсионной системе прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат экономических наук, эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский.

Facebook Ильи Несходовского Илья Несходовский

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи побачать пенсіонери підвищення пенсій?

— Так, побачать. І тут би хотів дійсно розділити ці два моменти, які суттєво відрізняються. Питання індексації полягало б в тому, що проіндексовані мали б бути пенсії абсолютно для всіх однаково. Тобто ви отримували пенсію в розмірі п'яти тисяч гривень. Ви отримували пенсію в розмірі тисячі гривень. Всі б отримали надбавку в розмірі, наприклад, орієнтовно сто гривень.

Чи можна було б додати розмір інфляції?

— Питання в тому, від якого моменту рахувати. З того моменту, коли заморозили, чи з того моменту за останній рік. Тому що якщо б це індексація була з того моменту, коли заморозили, то пенсії треба було б піднімати десь в 1,5-1,7 раза. Тому що інфляція, особливо в період 2015 року, вона була дуже суттєва. Тому це було б збільшення набагато вищим, але разом з тим, законами до бюджету та до ПФУ, регулювання, то відповідно це було заморожено протягом цього періоду. І тоді б у нас, до речі, була б діра в ПФУ, яка б мала покриватися за рахунок держбюджету не 140 мільярдів, а десь приблизно 270 мільярдів. Тобто майже в два рази більше, якщо ще врахувати зменшення ЄСВ. А те що пропонується зараз, це нова формула, яка фактично призводить до того, що всі пенсіонери, незважаючи на те, коли вони вийшли на пенсію, чи на початку 2000-их, чи зараз, чи п'ять років назад, їм пенсія буде розраховуватися однаково, за одними й тими самими принципами. Виключень не буде — чи це особа чиновник, чи якийсь пільговик тощо. Тобто всім будуть нараховуватися однаково. І це є підхід, який в принципі є справедливим, тому що на сьогоднішній день люди, які вийшли при однакових умовах в кінці 2000-их, і ті які вийшли зараз, у них різниця в пенсії іноді сягала до трьох разів. Тобто та людина отримувала 1500 гривень, а та людина отримувала 5-5,5 тисяч.

Був коефіцієнт при розрахунку пенсій 1,35. Зараз вводиться коефіцієнт один. Що на думку критиків реформи призведе лише до зменшення тих пенсій для тих людей, які з наступного року будуть виходити на пенсію.

— Так, вони абсолютно праві. Тобто дана пенсійна реформа проводиться за рахунок майбутніх поколінь. Іншими словами, хто буде виходити на пенсію пізніше, починаючи з наступного року, розмір їхніх пенсій суттєво зменшиться у порівнянні з тим розміром пенсій, які могли б отримати за старим законодавством.

З наступного року пенсійний стаж підвищується до 25 років. До 2023 року планують вийти на рівень 35 років пенсійного стажу. Це є прихованим підвищенням пенсійного віку?

— Це питання страхового стажу, а не питання стажу якогось іншого. Іншими словами, якщо людина не платила страхові внески, ви знаєте, у нас в країні така ситуація, що дуже багато людей просто неоформлені та не сплачують жодних страхових внесків, але вони в тих же умовах, як і люди, які сплачували страхові внески, їм нараховується так само пенсія. Відповідно, щоб не збільшувати пенсійний вік, а на сьогоднішній день пенсійний вік України є найменшим в Європі, тоді прийнято було таке рішення, яке дозволяє фактично поставити відповідні умови, що якщо ви сплачували повністю ці пенсійні внески, то ви виходите як і раніше в 60 років для чоловіків. Якщо ви відповідно страхові внески не сплачували, то будь ласка, або доплатіть, або тоді ви вийдете в 63-65 років. В 65 вийдуть абсолютно всі. Тобто фактично ті люди, які не працювали, не сплачували внески, у них збільшився вік, коли вони мають можливість вийти на пенсію.

Багато хто неофіційно працював.

— Це їхні проблеми. Якщо людина виходить на пенсію і я розраховую на пенсію, то у мене частку цієї пенсії заберуть, щоб платити тій людині, яка не платила. Вона була дуже розумна та брала ці кошти, отримуючи більшу зарплату. То будь-ласка, це справедливо, що ця людина отримає і повинна буде працювати довше, для того щоб отримати пенсію.

Ті хто не міг знайти офіційне працевлаштування, працювали за кордоном, на ринку, вони не матимуть цього стажу зараз, вони можуть не розраховувати на державну пенсію?

— В 65 років вийдуть. В 65 років будуть отримувати всі. Якщо людина працювала за кордоном, у неї була можливість сплачувати добровільно. Якщо людина працювала на ринку, у неї була можливість сплачувати добровільно. Або просто сплачувати. Якщо людина не сплачувала, вибачте, цей соціалізм час припинити. Хто не платить — той не отримує пенсію. Це правильна та логічна схема, яка зараз закладена в цю пенсійну реформу.

Чи можливо запровадити накопичувальну систему з початку 2019 року, як обіцяють в уряді?

— Ні, на сьогоднішній день дуже багато ризиків щодо функціонування даної системи. Тобто треба прийняти дуже багато нових законів, які б відкоригували це.

Чи можуть масово зайти в Україну приватні пенсійні фонди?

— Якщо ви говорите про приватні, це третій рівень. Він функціонує. І треба не забувати, що для приватних пенсійних фондів це бізнес. Люди інвестують. Вони заробляють гроші, а частку лишають собі. Якщо у них немає можливості заробляти гроші, то вони не створюють пенсійні фонди та відповідно не залучають кошти громадян. На сьогоднішній день, враховуючи те, що одна з тих стовпів фінансової системи, банківська система, за останній рік зазнала суттєвих втрат, відповідно довіра і навіть до пенсійної системи, я маю на увазі недержавної пенсійної системи, є достатньо низька. Тому необхідно відновлювати довіру, необхідно виконувати, а це накопичення на тривалий період. Тобто це означає, що людина буде сплачувати не один рік, а мінімум десять років. Що там буде після десяти років, дуже сумнівно, що нічого не зміниться.

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В прийнятій пенсійній реформі передбачається, що мешканці гірських районів будуть отримувати ще 20%. Дехто вже сприймає це як підкуп виборців з прицілом на майбутні вибори. Є якісь суто економічні причини для таких преференцій?

— Ні, немає. Якщо такі приплати мали б оплачувати, то вони мали б виплачуватися для заохочення, за рахунок держбюджету, а не за рахунок Пенсійного фонду. Тобто формула мала б працювати однаково для всіх. Будь-які виключення спрацьовують на те, що ці виключення будуть збільшуватися та з'являтися надалі, особливо перед виборами. Тому в даній системі цей крок я вважаю абсолютно неприпустимим. Необхідно було встановити справедливі правила гри. Тут це не відбулося.

Свое мнение о пенсии от государства выразили также слушатели Голоса Столицы.

Василий Карпович: Я работаю на производстве. Первого декабря 2016 и первого мая 2017 было повышение. И, допустим, человек имел такую же пенсию — 1219, а у меня 1225. Ему добавили за 1 декабря и 1 мая пенсию, повысили, потому что он не работает. И стало у него 1535. А у меня так и осталось 1225. Вы никогда этот вопрос не обсуждаете, для работающих пенсионеров. Мне 72 года почти, и я могу оказаться на пенсии. Мне что, задним числом потом оформлять эту пенсию за 1 декабря и 1 мая?

Юрій, Київ: Визнати або отримувати цю кістку, яку кидає окупаційний режим паразитів і пройдисвітів, це значить визнати цей режим. Тому я розраховую тільки на себе, на свої заощадження. У мене пристойна робота. А репліка, що то проблеми тих, хто в 90-ті на базарі та все таке інше. А коли ті три персонажі підписували про розвал Союзу, там було чітко записано: поверніть кошти громадянам. І вони зобов'язувалися передати. То хотів би запитати його: а ці кошти збирається хтось повертати? Це подвійні стандарти. Так ви не заробили, а так ми вам не дамо.

Владимир: Я был в Китае. Там вообще пенсии нет. Правильно сказали, что дети заботятся о родителях. Это записано в Конституции. А то что сейчас заставляют покупать пенсионный возраст, 25 и так далее, платить деньги. Никто не сказал же, какой у нас провис Пенсионного фонда. А там по некоторым данным 150 миллиардов, а потом какая-то сделка с Пенсионным фондом.

К слову, в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты. Такое мнение в эфире "ГС" выразил координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак.