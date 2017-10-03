Пенсионную реформу обжалуют в Конституционном суде

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Парламентская фракция "Батькивщина" собирается обжаловать принятие правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий".

"Пенсионная реформа от власти, принятая сегодня Верховной Радой, на самом деле является большим обманом за спиной народа. (…) На самом деле в законе есть еще десятки норм, которые ухудшают жизнь людей, сужают их права и нарушают Конституцию Украины", — говорится в заявлении политсилы.

"Именно поэтому мы обжалуем эту псевдореформу в Конституционном суде как такую, что сужает и нарушает права граждан. Наша фракция считает реформу пенсионным геноцидом и сегодня голосовала против нее", — сказано в заявлении.

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Как сообщалось, фракция "Оппозиционного блока" также заявила, что будет добиваться отмены пенсионной реформы в ее нынешнем виде.

Парламент во вторник, 3 октября, одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

Проект закона предусматривает, что с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312, как сейчас.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

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Закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, соцзащиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.