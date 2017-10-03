Порошенко против Авакова: тайна вырвалась и стала сенсацией

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков публично никогда не ссорились. Партнеры по правящей коалиции, ключевые игроки в двух крупнейших фракциях парламента сохраняли подчеркнуто уважительное отношение друг к другу.

Хотя политические эксперты не раз отмечали, что на самом деле Порошенко и Авакова – скорее конкуренты, а их совместная работа – это "схватка бульдогов под ковром".

Подтвердил эту версию народный депутат и один из главных спикеров "Народного фронта" Антон Геращенко. В телеэфире он заявил, что у президента и главы МВД – многолетний затяжной конфликт, начавшийся "в первый день президентства Порошенко". Причина в том, сообщил Геращенко, что у двух политических тяжеловесов – разные подходы к вопросам обеспечения безопасности и проведения расследований в стране.

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"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт", и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент. Мы уже видели предыдущего президента…, у него был полный контроль над всеми силовыми структурами в стране, и вы помните, к чему это привело", — сказал депутат в эфире телеканал ICTV, добавив, что сейчас в стране соблюдается "баланс власти".

Примечательно, что откровения Геращенко случились через несколько дней после его выпада в адрес начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко: народный депутат призвал отправить близкого к президенту Муженко в отставку после пожара и взрывов на военном арсенале в Калиновке Винницкой области.

Вместе никак, и врозь никак

Но как бы ни конфликтовали БПП с "Народным фронтом", Порошенко с Аваковым – пока что они вынуждены сохранять внешнее единство. Парламентские перевыборы не выгодны обеим политсилам, поскольку растущими рейтингами они похвастаться не могут. Выход "фронтовиков" из коалиции ее окончательно развалит, чего не может допустить президент – совершенно не понятно, не будет ли следующая Рада в таком случае для него гораздо сложнее нынешней.

Главная цель Порошенко сегодня – переизбраться на президентских выборах 2019 года, а Авакова – получить гарантии своего кресла (или аналогичного по влиянию поста).

На фоне этого активно обсуждался вариант возможного объединения Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" в единую политсилу, но переговоры проходили сложно и особых результатов пока не принесли.

Коалиция всех против Порошенко

Заявление Геращенко говорит о том, что Аваков ищет более сильную позицию в переговорах с Порошенко, уверен политолог Михаил Погребинский. Глава МВД, считает он, демонстрирует силу с тактикой шантажа: "У нас давно были плохие отношения, у нас давно разногласия, мы еще подумаем, поддерживать тебя или нет".

В целом эксперт связывает выплескивание конфликта в публичную плоскость с приближающейся избирательной кампанией.

"Сейчас идет процесс сборки всех, кто против Порошенко. Тут есть и игра Саакашвили, и игра Тимошенко – каждый играет свою роль, но они все против Порошенко. Тут и Коломойский с Онищенко – все это вместе демонстрация того, что формируется какая-то пусть и рыхлая, но коалиция против Порошенко. И в этой ситуации Аваков как сильная фигура, которая контролирует огромное количество людей с оружием, выдвигает какой-то ультиматум", – рассказал политолог РИА Новости Украина.

Впрочем, Погребинский прогнозирует, что Порошенко сейчас не будет отвечать – как минимум до конца года, поскольку открытая война с главой МВД ему очень невыгодна.

Противоречий – множество

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук нашел сразу 6 причин нового витка конфликта между Банковой и группой Турчинова-Авакова.

Первое: грядущее переформатирование Кабмина и желание "фронтовиков" выторговать себе больше мест.

Второе: "Банковая уже подготовила уголовные дела против Турчинова, Авакова и их ближайшего окружения. Поэтому необходимо начать атаку первыми", пишет Корнейчук.

Третье: Порошенко четко дал понять, что планируемых группой Турчинова-Авакова изменений в Конституцию, ограничивающих полномочия президента, не будет.

Четвертое: "Народный фронт" пытается выторговать себе еще "бонусов" за поддержку закона о реинтеграции Донбасса, который так нужен Порошенко, чтобы выполнить указания США.

Пятое: мы видим определенное возрождение совместной игры ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовой), направленной на подготовку к досрочным парламентским выборам, если поступит указание из Вашингтона.

Шестое: Аваков (с помощью Турчинова) "начинает собственную игру, как потенциальный кандидат в президенты или премьеры, выгодный американцам и русским. Для этого начинает строить образ конструктивного, лояльного к России и США, а также оппозиционного конкретно Порошенко политика".