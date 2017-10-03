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    Аналитика и комментарии

    Чужой против хищника. Соцсети взволновал конфликт Порошенко и Авакова

    (обновлено: )22020
    Между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко существует давний конфликт. Об этом заявил небезызвестный нардеп Антон Геращенко. Как отреагировали на такие новости украинцы в соцсетях?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Нет согласия в украинском государстве даже на самом высочайшем уровне: между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства. Об этом в эфире одного из украинских каналов заявил экс-советник главы МВД Антон Геращенко.

    По словам нардепа, заключается этот конфликт в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.

    В украинском сегменте соцсетей разногласия президента и главы МВД вызвали немало споров: "Дело в конфликте интересов между двумя финансово-политическими группировками, которые заняты дележом Украины";

    "Нет и не будет глобально противостояния Авакова и Порошенко. Они же оба хорошо понимают, что в итоге раздора рискуют оказаться рядом на скамье подсудимых".
    "Что даёт шокированному электорату "шокирующая" новость о конфликте Порошенко и Авакова?  Ровным счётом ничего! Чужой против хищника    !" — пишут украинцы и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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