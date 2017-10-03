Чужой против хищника. Соцсети взволновал конфликт Порошенко и Авакова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Нет согласия в украинском государстве даже на самом высочайшем уровне: между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства. Об этом в эфире одного из украинских каналов заявил экс-советник главы МВД Антон Геращенко.

По словам нардепа, заключается этот конфликт в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.

В украинском сегменте соцсетей разногласия президента и главы МВД вызвали немало споров: "Дело в конфликте интересов между двумя финансово-политическими группировками, которые заняты дележом Украины";

"Нет и не будет глобально противостояния Авакова и Порошенко. Они же оба хорошо понимают, что в итоге раздора рискуют оказаться рядом на скамье подсудимых".

"Что даёт шокированному электорату "шокирующая" новость о конфликте Порошенко и Авакова? Ровным счётом ничего! Чужой против хищника!" — пишут украинцы и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook