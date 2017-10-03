Геращенко раскрыл детали конфликта между Порошенко и Аваковым

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует с 2014 года и основывается на разных подходах к вопросам обеспечения безопасности и проведения расследований в стране.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт", и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент. Мы уже видели предыдущего президента…, у него был полный контроль над всеми силовыми структурами в стране, и вы помните, к чему это привело", — сказал он в эфире телеканал ICTV.

По мнению Геращенко, на данный момент в стране соблюдается "баланс власти". Он также добавил, что конфликт существует с первого дня избрания нынешнего президента Украины.

Ранее сообщалось, что группа активистов, назвавших себя представителями молодежного крыла "Правого сектора", попыталась проникнуть на закрытую территорию Администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве. Происшествие произошло в день рождения Петра Порошенко — 26 сентября.