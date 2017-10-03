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    Геращенко раскрыл детали конфликта между Порошенко и Аваковым

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    Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко отметил, что, несмотря на конфликт, на данный момент в стране соблюдается "баланс власти".
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует с 2014 года и основывается на разных подходах к вопросам обеспечения безопасности и проведения расследований в стране.

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    "Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт", и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент. Мы уже видели предыдущего президента…, у него был полный контроль над всеми силовыми структурами в стране, и вы помните, к чему это привело", — сказал он в эфире телеканал ICTV.

    По мнению Геращенко, на данный момент в стране соблюдается "баланс власти". Он также добавил, что конфликт существует с первого дня избрания нынешнего президента Украины.

    Ранее сообщалось, что группа активистов, назвавших себя представителями молодежного крыла "Правого сектора", попыталась проникнуть на закрытую территорию Администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве. Происшествие произошло в день рождения Петра Порошенко — 26 сентября. 

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