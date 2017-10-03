Тренды дня: спарринг Порошенко Vs. Аваков, убийственные тарифы

Андрей Поликовський/iPress.ua

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире "Свобода слова" заявил, что между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует давний конфликт с момента избрания главы государства. Также Геращенко обвинил Порошенко в попытках сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт" и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент. Мы уже видели предыдущего президента Виктора Януковича – у него был полный контроль над силовыми структурами в стране, и вы помните, к чему это привело", – заявил Геращенко.

Читайте также: Под "колпаком". Кто и зачем прослушивает Порошенко и его окружение

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, глава МВД Арсен Аваков устами Геращенко прямо обвинил Порошенко в желании узурпировать власть в стране с 2014 года. Это уже второе громкое обвинение. Предыдущее было о вине Порошенко и его генералов во взрывах военных складов в Калиновке.

Одна из причин осеннего обострения войны между Банковой и группой Авакова, в том, что грядет переформатирование Кабмина, пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Пост Дмитрия Корнийчука

С критикой в адрес нынешней власти высказался и бывший замглавы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

В частности, Портнов прокомментировал видео со взяткой главе антикоррупционной прокуратуры, которое продемонстрировал генпрокурор.

Однако, пишет Портнов, есть одна недосказанность. Ведь все эти люди прошли реформу, очистку, переаттестацию, люстрацию и постмайданное обновление.

"Генпрокурор продемонстрировал видео судей, вручавших взятку главе антикоррупционной прокуратуры, заключив, что они претендуют на премию Дарвина. Согласен с прокурором, но есть одна недосказанность. Это были прошедшие реформу, очистку, переаттестацию, люстрацию и постмайданное обновление судьи, которые уже три с половиной года находятся в прямой сфере ответственности правящего Президента и его высоких слов о высоких стандартах, реформах и европейских завоеваниях", — пишет Портнов у себя в Facebook.

Пост Андрея Портнова

Вызвало бурное обсуждение в соцсетях и новость об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ для украинцев.

Политолог-международник Владимир Воля обращает внимание на то, что в Украине существует целая Федерация профсоюзов Украины (ФПУ), но она почему-то молчит.

По его словам, кроме тарифов ЖКХ, над украинцами еще зависла реформа трудового законодательства. Воля с тревогой задается вопросом: Кто будет отстаивать права украинцев?

"Сегодня все слышали или читали, что нам готовят очередное подорожание газа, очередное повышение жилищно-коммунальных тарифов. Уже и так все подорожало, а тут еще… И что интересно, есть целый Федерация профсоюзов! Но то ее власть не реагирует, то такая федерация и такие профсоюзы", — пишет Воля у себя на странице в Facebook.

В среду, 4 октября, с десяток общественных организаций и профсоюзов готовят с 9:00 утра марш за очистку руководства ФПУ от коррупции, продолжает политолог. Требовать отставки главы ФПУ Григория Осового и зампредседателя Владимира Саенко.

"Насколько понял, марш пройдет от офиса ФПУ на Крещатике до Укрпрофздравницы на ул. Шота Руставели. И я так понимаю. Что марш — это первое мероприятие, потому акцию планируют бессрочной. А кроме тарифов, еще пока зависла реформа трудового законодательства. Кто будет отстаивать права? От этой ФПУ пользы точно мало", — резюмирует политолог.

Пост Владимира Воли

Схожую точку зрения высказал и политэксперт Николай Спиридонов.

По его мнению, нынешние профсоюзы, фактически, не выполняют свою прямую функцию.

"Нынешние профсоюзы, фактически, не выполняют свою прямую функцию. Т.е. не защищают наёмных работников. Пора начинать менять эту ситуацию, чтобы ФПУ стала настоящей, а не бутафорной", — пишет он у себя в Facebook.