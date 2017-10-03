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    Геращенко о причинах затяжного конфликта между Порошенко и Аваковым

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    По словам близкого соратника главы МВД, конфликт, в первую очередь, заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.
    Канал на Youtube Телеканал ICTV

    Между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенком существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства, заявил народный депутат от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко. 

    "Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко", — заявил Геращенко в эфире телеканала ICTV, отвечая на соответствующий вопрос. 

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    По его словам, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.

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    "Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", — заявил нардеп.

    "На сегодня есть некий баланс власти: президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все позитивные и негативные изменения в СБУ, президент предлагает генпрокурора и вместе с Верховной Радой делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (…) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением", — добавил Геращенко.

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    Он заявил, что может гарантировать, что власть, МВД, Нацгвария и Нацполиция никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными.

    Напомним, вскоре после пожара и взрывов на военном арсенале в Калиновке Винницкой области Антон Геращенко предложил отправить в отставку начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко. Многие эксперты увидели в этом заявлении обострение конфликта главы МВД и президента. 

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