Погребинский о планах Авакова: шантаж Порошенко и личные мотивы

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков принял позицию шантажиста в конфликте с президентом Петром Порошенко.

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Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости Украина, комментируя длительный конфликт министра и главы государства.

На вопрос о том, почему сейчас конфликт между БПП и "Народным фронтом" вынесен в публичную плоскость, эксперт отметил, что "это происходит на фоне попыток выяснения, как они – будут объединяться, не будут".

"Аваков ищет более сильную позицию. Не очень понятно, возможно, у него есть какие-то другие планы, не связанные с тем, чтобы объединяться. И он дает понять Порошенко, что "я вообще не большой сторонник объединения. А Порошенко, думаю, заинтересован. Не столько потому, что это будет усиливать его позицию – вряд ли, он это понимает, сколько потому, что оставлять их ("Народный фронт") в стороне – значит иметь врага, который неизвестно с кем объединиться, у них есть ресурсы по всей страны. И Порошенко дешевле поделиться некоторыми местами в списке, взять ключевые фигуры, чем их выталкивать фактически в оппозицию. Не говоря уже о том, что они заинтересован в проведении в парламенте законопроектов, которые ему нужны. Для этого нужна дружба", — считает Погребинский.

"А Аваков ему угрожает, шантажирует его тем, что у нас дружбы не получается. Мы не знаем, чего он может от него хотеть, но во всяком случае сегодня он демонстрирует позицию шантажиста", — отметил политолог.

По его словам, "это демонстрация силы со стороны Авакова".

"Не думаю, что у Авакова есть какая-то идеологическая позиция. Мне кажется, что его действия мотивированы исключительно личным интересом", — заявил Погребинский, добавив, что для Авакова сейчас важнее всего сохранение своей позиции министра.