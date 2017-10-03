наверх
03.10.201716:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Погребинский о планах Авакова: шантаж Порошенко и личные мотивы

    (обновлено: )40410
    Эксперт считает, что для главы МВД Авакова сейчас важнее всего сохранение своей позиции министра. Также Погребинский заявил, что Аваков по отношению к президенту Порошенко "демонстрирует позицию шантажиста".
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Antikor.com.ua

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков принял позицию шантажиста в конфликте с президентом Петром Порошенко.

    Антон Геращенко о конфликте Петра Порошенко и Арсена Авакова. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ICTV
    Геращенко о причинах затяжного конфликта между Порошенко и Аваковым

    Читайте также: Серпентарий друзей. Аваков атакует Порошенко

    Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости Украина, комментируя длительный конфликт министра и главы государства.

    На вопрос о том, почему сейчас конфликт между БПП  и "Народным фронтом" вынесен в публичную плоскость, эксперт отметил, что "это происходит на фоне попыток выяснения, как они – будут объединяться, не будут".

    "Аваков ищет более сильную позицию. Не очень понятно, возможно, у него есть какие-то другие планы, не связанные с тем, чтобы объединяться. И он дает понять Порошенко, что "я вообще не большой сторонник объединения. А Порошенко, думаю, заинтересован. Не столько потому, что это будет усиливать его позицию – вряд ли, он это понимает, сколько потому, что оставлять их ("Народный фронт") в стороне – значит иметь врага, который неизвестно с кем объединиться, у них есть ресурсы по всей страны. И Порошенко дешевле поделиться некоторыми местами в списке, взять ключевые фигуры, чем их выталкивать фактически в оппозицию. Не говоря уже о том, что они заинтересован в проведении в парламенте законопроектов, которые ему нужны. Для этого нужна дружба", — считает Погребинский.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: открытой войны между Аваковым и Порошенко не будет. Пока

    "А Аваков ему угрожает, шантажирует его тем, что у нас дружбы не получается. Мы не знаем, чего он может от него хотеть, но во всяком случае сегодня он демонстрирует позицию шантажиста", — отметил политолог.

    По его словам, "это демонстрация силы со стороны Авакова".

    "Не думаю, что у Авакова есть какая-то идеологическая позиция. Мне кажется, что его действия мотивированы исключительно личным интересом", — заявил Погребинский, добавив, что для Авакова сейчас важнее всего сохранение своей позиции министра. 

    Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует с 2014 года и основывается на разных подходах к вопросам обеспечения безопасности и проведения расследований в стране.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Логотип компании CBS и фото Хэйли Гефтман-Голд
    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школьник с букварем у доски
    Реформа образования: необратимые последствия