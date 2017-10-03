Под "колпаком". Кто и зачем прослушивает Порошенко и его окружение

Захар Виноградов — обозреватель, для РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила, что раскрыла заговор –выяснилось, Независимое антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно прослушивает и осуществляет слежку за высшими госчиновниками, в том числе президентом Украины Петром Порошенко. Более того, слежку за главнокомандующим страны детективы из НАБУ осуществляли в интересах иностранного государства. По одной версии, в пользу России, по другой – США.

Как боролись борцы с борцами

Генеральная прокуратура Украины и Независимое антикоррупционное бюро конкурируют постоянно. Причина – сходность функций при различии интересов. Обе организации занимаются борьбой с преступностью.

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А главной сферой в области борьбы с преступностью является на Украине – коррупция.

Однако НАБУ борется с коррупцией на западные деньги, то есть те, которые дают, в первую очередь, США. Ну и другие западные спонсоры Украины. А в ГПУ с преступностью борются за счет бюджетных средств.

У НАБУ, в отличие от Генпрокуратуры, есть полная независимость от политических институтов Украины. А отчитывается Бюро не перед не перед президентом и правительством, а перед западными партнерами Украины. Это и сделало НАБУ реальным борцом с коррупцией в высших эшелонах власти. А наибольшей победой Бюро стало возбуждение уголовного дела против главы Государственной налоговой службы Украины Романа Насирова.

Насиров, человек из ближайшего окружения президента Порошенко, был скрытым и очень влиятельным инструментом в руках главы государства. Потому что через него Порошенко мог осуществлять освобождение отдельных предпринимателей от налогов, другим — предоставлять льготы или отсрочки по выплате налогов до реализации продукции, что, например, особенно выгодно при продаже и перепродаже энергоносителей – газа, нефти, электроэнергии. И окружение президента широко пользовалось этими возможностями Романа Насирова. В результате, как утверждают детективы, НАБУ, государству был нанесен ущерб в 70 с лишним миллионов долларов. Но, скорее всего, если дело Насирова все же дойдет до суда, доказанный ущерб будет намного больше.

Про Насирова, а это не единственный высший чиновник Украины, попавший под каток НАБУ, здесь сказано не случайно. Именно с него началась активная борьба ГПУ с НАБУ. Потому что возбуждение против него уголовного дела, арест и следствие стали главным ударом по престижу президента и по выстроенной им системе сдержек и противовесов, в основе которой как раз и заложена коррупция высших госчиновников. Она же — и инструмент влияния президента на большой украинский бизнес.

Между тем, главный борец с НАБУ, Генпрокуратура – организация тоже своеобразная, которая главным образом занимается, как мы уже не раз писали, осуществлением политического (в смысле преследования политических противников) и силового (то есть преследования по вопросам ведения конкурирующего бизнеса) обеспечения деятельности президента Порошенко.

Во главе ГПУ стоит Юрий Луценко – близкий друг президента, активный участник обоих Майданов. Но у Луценко не было соответствующего юридического образования, и потому при его назначении на должность парламент Украины даже изменил Закон о прокуратуре, убрав из него обязательную для генпрокурора норму – наличие юридического образования.

Теперь, когда НАБУ принялась за ближайшее окружение Порошенко, именно Генпрокуратура и стала главным борцом с борцом с коррупцией, то есть НАБУ.

Как следить за президентом

В дальнейшем борьба двух правоохранительных ведомств, то есть ГПУ и НАБУ, продолжалась с переменным успехом. ГПУ, например, обнаружило за собой слежку из жилого дома, расположенного рядом со зданием ГПУ. Вызванные Генпрокуратурой силовики попытались взять штурмом квартиру, из которой за ГПУ велось наблюдение и прослушка служебных телефонов. Но не получилось. Потому что НАБУ в ответ тоже вызвало своих вооруженных силовиков и те чуть не перестреляли коллег из ГПУ.

Потом ГПУ и НАБУ по настоянию президента вроде бы помирились.

Но вот на этот раз противостояние правоохранителей вышло на новый уровень.

Выступая 20 сентября на брифинге в Днепре генеральный прокурор обвинил Национальное Антикоррупционное бюро в осуществлении незаконной прослушки свыше 140 госслужащих, в том числе первых лиц государства. По словам Луценко, прослушка велась незаконно. Дело в том, что НАБУ не имеет права на проведение таких мероприятий и поэтому пользуется специальной техникой Службы безопасности Украины. Но делать это может только с разрешения суда.

"Получив разрешение на прослушивание 18 человек, (НАБУ — Ред.) осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", — утверждает Луценко.

В ответ НАБУ заявило, что сведения о несанкционированной прослушке, включая охрану президента Петра Порошенко, не соответствуют действительности.

Между тем, как утверждает экс-министр МВД Украины Виталий Захарченко, реально прослушивать и осуществлять слежку за главой государства и его окружением НАБУ может даже при наличии существующих технических и юридических ограничений.

"Суд может дать одно разрешение на несколько действий в рамках НСРД (негласные следственно розыскные действия) Например, проникновение в жилые и служебные помещения, автомобили, негласное наблюдение, снятие информации с каналов связи, люстрацию переписки, в том числе электронную, мониторинг телефонных звонков, — пояснил Захарченко обозревателю РИА Новости. – При этом судебное разрешение может быть взято на "третье лицо" (предположим водителя какого-нибудь политика), а на самом деле слежка будет вестись практически бесконтрольно за любым объектом. И если раньше это очень жестко контролировала прокуратура, то нынешнее НАБУ ей неподотчетно и возможности для злоупотреблений здесь бескрайние".

"Не исключено, что, в такой ситуации и для сокрытия реальных целей следствия, НАБУ могло применить несколько уже стандартных для правоохранителей трюков — от подмены номеров при прослушивании до банального и законного прослушивания ближайшего окружения тех, или иных лиц, — предполагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Для примера — берется разрешение и прослушиваются 10 абонентов, но они звонят и контактируют ещё с 15 каждый — таким образом, реально слушаются 150 человек. В этот "широкий" круг может попасть кто угодно, включая высших должностных лиц, их родных и близких".

В чьих интересах следит НАБУ за Порошенко

Вся эта история могла бы показаться лишь элементом политического соперничества, если бы не ряд фактов.

Во-первых, НАБУ, как это уже было доказано, действительно, периодически осуществляла слежение и прослушку за своими старшими коллегами в Генпрокуратуре.

Во-вторых, о незаконной деятельности Бюро стало известно, на самом деле, не в сентябре, а в начале августа. Первым об этом заявил народный депутат от "Народного Фронта" Максим Поляков. По его словам, он получил информацию от своего источника в НАБУ, который сообщил, что Бюро осуществляет слежку за высшими чиновниками, руководителями Министерства обороны и даже главнокомандующим, то есть Петром Порошенко.

Тогда же появилась и версия, что всю эту деятельность НАБУ, возможно, осуществляет в интересах главного противника, то есть России, что в НАБУ чуть ли не агенты российских спецслужб внедрены.

Вот и решила Генпрокуратура проверить эти сведения.

"Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в том числе отслеживание перемещения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов", — сообщила руководитель пресс-службы Лариса Сарган.

Единственная неточность была в цифре. Луценко говорил о 140 госчиновниках, а Сарган о 114.

Впрочем, это уточнение нисколько не меняет сути дела. Как утверждают в генпрокуратуре Украины НАБУ незаконно "вели" и "слушали" должностных лиц Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки, органов Национальной полиции, Государственной налоговой службы, Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны, Государственного управления делами администрации президента, заместителей министров, судей Высших судов, глав районных судов Киева, руководителей вузов.

Но, по мнению ряда экспертов, за этой деятельностью НАБУ стоит вовсе не Россия, а прежде всего США.

Как полагает Захарченко, "нужно помнить что НАБУ было создано с подачи западных кураторов после госпереворота. Кадровое обеспечение этого органа также происходит под контролем спецслужб США. Они же оказывали и оказывают помощь в его техническом оснащении. Поэтому возможностей для тотального слежения у них более чем достаточно, утверждает Захарченко.

"Это борьба за право использовать "антикоррупционный кнут" для контроля за политическими и экономическими элитами. Если победит НАБУ, то команда президента может оказаться на крючке", — предполагает Бортник.

"Под крышей НАБУ работает две резидентуры, американская и британская, а с посольствами этих стран ни Порошенко, ни Луценко ругаться не станут", — утверждает украинский журналист Владимир Бойко, который занимается системными исследованиями деятельности обоих организаций – и генпрокуратуры и антикоррупционного бюро.

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