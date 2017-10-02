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    Эксперт: "Народный фронт" использовал ЧП под Винницей для атаки на Порошенко

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    Взрывы под Винницей: расследование (125)

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    По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, представители "Народного фронта" не спроста начали раскручивать тему отставки главы Генштаба Муженко в связи с пожаром на складах боеприпасов под Винницей.
    РИА Новости Украина

    "Цель — создать проблемы для Порошенко при этом не провоцируя масштабной войны, глобального переформатирования во власти. Отношения между политическими партнерами обострились, реформы не голосуются, Рада не работает. Кризис недоверия между "Народным фронтом" и "БПП" достиг своего предела. Война между финансово-политическими группами за ресурсы будет только усугубляться", – сказал Бортник в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

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