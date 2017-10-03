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    Политика

    Онищенко и Коломойский провели встречу в Женеве - СМИ

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (365)

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    Подробности встречи Игоря Коломойского и Александра Онищенко не сообщаются, однако на совместных фото, обнародованных в соцсетях, присутствует также журналистка Светлана Крюкова.
    Александр Онищенко. Игорь Коломойский и Светлана Крюкова
    Facebook Aleksandr Onyshenko

    КИЕВ, 3 окт — РАИ Новости Украина. Экс-глава Днепропетровской ОГА, бизнесмен Игорь Коломойский и покинувший территорию Украины внефракционный нардеп Александр Онищенко накануне вечером провели встречу на берегах Женевского озера в Швейцарии, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

    Страна.ua
    Александр Онищенко. Игорь Коломойский и Светлана Крюкова

    "Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей. Мы прошлись по трём уровням. Причем сверху вниз", — сказал Коломойский в комментарии заместителю главреда издания Светлане Крюковой (крайняя справа на фото).

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    В свою очередь на странице в Facebook так прокомментировал совместное фото: "Саша, Игорь, Света. Не хватает только — Миши или Пети".

    Подробности встречи Коломойского и Онищенко не сообщаются.

    Напомним, ранее СМИ сообщали, что экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили накануне своего скандального возвоащения в Украину встречался в Швейцарии с Коломойским. 

    Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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    Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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